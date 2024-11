Michelangelo művészete - Nagy mesterek, életművek VI.

Gimesy Péter legújabb művészettörténeti előadás-sorozatában a legismertebb festők életművével foglalkozik. Olyan mesterek művészetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik hatással voltak már saját korszakukra is, és hírnevük a mai napig fennmaradt. Az előadó a hagyományos művészettörténeti korszakok jelentősebb alkotóinak, leghíresebb műveinek elemzése mellett a stílusváltások gyakran nem eléggé tisztázott okainak és következményeinek felkutatására is vállalkozik. Az előadások során az előzménynek tekinthető, és a korszakolást gyakran megkérdőjelező, kevésbé ismert példák is bemutatásra kerülnek, de szó lesz a főbb fordulópontok művészeti és filozófiai hátteréről, valamint a képi nyelv változásairól is.

Fotó: facebook

A novemberi előadás az egyetemes művészettörténet legismertebb mesterei közé tartozó Michelangelo Buonarroti (1475–1564) munkásságával foglalkozik, aki a reneszánsz művészet magányos óriásaként minden műfajban maradandót alkotott.

Időpont: november 15. (péntek), 18.30

Helyszín: Hegyvidék Galéria, 1126 Budapest, Királyhágó tér 10.

Részvételi díj: 1000 forint, Hegyvidék Kártyával: 500 forint