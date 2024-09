A Kaktusz világa - zenés vígjáték

A Kaktusz világa

"Julien nőtlen, szoknyapecér fogorvos. Stéphanie mogorva, maximalista asszisztensnő. Igor fiatal, helyét kereső reklámmodell. Antonia céltudatos, magabiztos lány. Egy kezdeti füllentés e négy szereplőt képtelenebbnél- képtelenebb helyzetekbe sodorja.

Fotó: facebook

A kaktusz virága ízig-vérig francia vígjáték. Antóniának, a temperamentumos lánynak egy ugyancsak temperamentumos fogorvos, Julien a barátja. Julien szentül hiszi, hogy nem csak a fogorvoskodáshoz ért egyedül, hanem a nőkhöz is, akiknek szerinte a legfőbb életcéljuk, hogy pont őhozzá menjenek feleségül. Ezért egy zseniális trükkel biztosítja be magát. Azt hazudja Antóniának, hogy nős és 3 gyerek apja. Antónia azonban nem éri be a szavakkal, látni is akarja a feleségét. Julien kénytelen felkérni erre a szerepre az asszisztensnőjét, Stephanie-t."

Mindezt fokozzák az örökzöld slágerek és Jamaikai Trombitás!

Időpont: szeptember 3., 19.00

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (Budapest, Haller u. 27, 1096)