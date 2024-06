Dallamok a kertben - Summer Soul Duett koncert

Az egyedi hangulatú koncerten olyan dalokat hallhat a közönség, mint a Trouble in mind, vagy az I put a spell on you, az Ain’t no sunshine és a Here comes the Sun.

Ingyenes

Időpont: június 13., 19.30

Helyszín: Csokonai Rendezvényház (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.)