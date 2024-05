Paradoxonometria - Orosz István grafikusművész kiállítás megnyitója

Orosz István önálló grafikai lapjait, vonalhálós rajzait gyakran archaizáló formai elemek, művészettörténeti utalások, stílusidézetek, játékos önreflexiók, valamint anakronisztikus hatású, régi korokat idéző látványvilág jellemzi, több munkáján jelennek meg természettudományos, főképp a geometria és az optika köréből választott témák. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, valamint az anamorfózis technikájának megújításával. Műveivel a sík, a tér és az idő új és szokatlan megmutatását célozza meg. A kettős jelentésű munkák, optikai illúziók, geometriai paradoxonok és anamorfózisok elméletét – történetét és filozófiáját is kutatja. Autonóm művészeti tevékenysége mellett alkalmazott grafikával, plakáttervezéssel, illusztrációval is foglalkozik, valamint animációsfilm-rendezőként is alkot. A Hegyvidék Galériában a művész paradox világokat, megépíthetetlen épületeket, lehetetlen tereket megjelenítő képeiből, geometrikus vagy építészeti jellegű rézkarcaiból, valamint térhatású, deszka-objektjeiből kerül bemutatásra egy válogatás.

„Néha úgy hiszem, hogy a józan ész által eleve elfogadhatatlannak ítélt paradoxonok alkalmasak arra, hogy segítségükkel több dolgot sejtsünk meg a világból, mint amennyit a hagyományos logika mentén felfoghatunk. Fogadjuk kétkedve a látszólag nyilvánvaló állításokat, és higgyünk benne, hogy a világnak van egy másik, egy rejtett olvasata is, amelyet ugyan körülményesebb meglelnünk, de olykor már a keresés is izgalmakkal biztat.” – Orosz István

Kiállításmegnyitó: május 29., 18.00

A kiállítást megnyitja: Sinkó István képzőművész, művészeti író

Helyszín: Hegyvidék Galéria, 1126 Budapest, Királyhágó tér 10.

A kiállításmegnyitón való részvétel és a kiállítás megtekintése díjtalan.

A tárlat megtekinthető 2024. május 30-tól június 22-ig