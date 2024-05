A Beatlestől a Pink Floydig

Minden alkalommal egy különleges, és a zene történetében fordulópontnak számító életművet ismertet Gimesy Péter művészettörténész. Ezek az előadók és ezek a lemezek ma már megkerülhetetlenek. Az előadások az 1967-es évet veszik kiindulópontnak, amikor rengeteg később meghatározóvá váló zenei stílus kezdődött. A sorozat a mára klasszikussá vált életművekkel foglalkozik, vagyis a Beatles, a Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix és a Pink Floyd életművéről lesz szó.

A Pink Floyd – avantgárd és klasszikus

A Pink Floyd első albuma, a The Piper at the Gates of Dawn is 1967-ben jelent meg, ahogy az eddig megismert albumok. Ez a lemez volt a főműve Syd Barett-nek (1946–2006), aki dalaival a pszichedelikus világába viszi el a hallgatóit. Az előadás a Pink Floyd későbbi történetére is kitér.

Jegyár: 1 500 forint

Nyugdíjas/diák/pedagógusjegy: 1 125 forint, terézvárosi lakosoknak: 750 forint

Időpont: május 8., 18.30

Helyszín: Eötvös u 10., Budapest, 1067