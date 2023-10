Különös tájakon: Mexikó – ilyen a halottak napja és a sült kukac íze

Bobay István Zoltán vendégkutatóként több mint egy évet élt Mexikóvárosban, mely időszak alatt nemcsak a főváros mindennapjait ismerte meg, hanem Mexikó számos részén megfordult. Előadásában mesélni fog többek között élete egyik legnagyobb kulturális élményéről, a mexikói halottak napjáról (Día de Muertos), a mexikóiak tequila ivási szokásairól, a sült kukac ízéről és az egyik legszürreálisabb kávés élményéről is, de előadásából olyan érdekességeket is megtudhatunk majd, hogy vajon hány fős mexikói család is fér el egyetlen motoron vagy hogy hány másodpercig is tart a zöld jelzés egy tíz sávos út gyalogátkelőjén.

Belépő: 800 forint

Regisztráció szükséges: mkvmuzeum@gmail.com; 1/375-6249

Időpont: október 11., 18.00

Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1036 Budapest, Korona tér 1.)