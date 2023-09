Kultúrházak éjjel-nappal – Országos programsorozat

A Magyar Népművelők Egyesülete 2023. szeptember 22–24. között rendezi meg tizenhetedik alkalommal a Kultúrházak éjjel-nappal – országszerte és határon túl is több száz kulturális központot, művelődési házat, közösségi színteret megszólító és megmozgató – programsorozatot.

Az eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek, értékelvűségnek. A Mindennap értéket adunk szlogennel a szervezők azt üzenik, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt.

Évek óta több száz regisztráló, több mint félezer helyszínen, több mint ezer programmal várja a látogatókat. Ezen a hétvégén minden évben jelentősen emelkedik a kultúrházak látogatottsága, amellyel a szervezők bizonyára segítik, hogy máskor is érdeklődjenek az iránt, mi történik az adott helyszíneken. Nem titkolt cél, hogy látogatókká váljanak azok, akik esetleg most csak az akció miatt tértek be egy-egy intézménybe vagy közösségi térbe.

A programok megtekinthetők az esemény megújult weboldalán, ahol térképes kereső segíti, hogy mindenki megtalálhassa az őt érdeklő és a közelében rendezett programokat:

https://2023.kulturhazak.hu/

Időpont: szeptember 22-24.