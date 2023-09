Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár

A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról, és több ezer négyzetméteren biztosít összeköttetést a művészek, gyűjtők, érdeklődők és galéria tulajdonosok között.

Résztvevő galériák:

Ancora Art Galéria

Acb Gallery

Deák Erika Galéria

East Of Eden Gallery

Einspach Fine Art And Photography

Faur Zsófi Gallery

Három Hét Galéria

Heart And Cherry Limited Editions

Horizont Galéria

Inda Gallery Budapest

Kálmán Makláry Fine Arts

Kisterem Galéria

Knoll Galéria Budapest

Missionart Galéria

MODEM Debrecen

Molnár Ani Galéria

Naco Gallery

Nemes Galéria

Neon Galéria

The Space Art Gallery

TOBE Gallery + TOBE Project

Resident Art Galéria

Várfok Galéria

Vintage Galéria

Viltin Galéria

Szikra Art Gallery

Zsdral Art

Időpont: szeptember 21-24., Bálna Budapest

Jegyvásárlás, további infók: https://budapestcontemporary.com/

Tárlatvezetések a Budapest Contemporary kiállítás és vásár alatt:

szeptember 22. 15.00

szeptember 22. 17.00

szeptember 23. 11.00

szeptember 23. 15.00

szeptember 23. 17:00

szeptember 24. 11.00

szeptember 24. 15.00