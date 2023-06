Gyere ki a Rákóczi térre! - papírsárkányok és motorcsónakok várnak

"Ötéves lett a Verkstaden (Vásár utca 4.). A születésnapon újdonságokkal, akciókkal és vendégalkotókkal várják ezen a két napon a vásárlókat.

Nyit a Hullám Stúdió (Vásár utca 4.). Meglepetések a nyitás alkalmából a stúdióban.

Pop-up kiállítás a K.É.S. Műhelyben (Víg utca 22.)

A K.É.S. Műhely pop-up kiállítással készül a hétvégére kortársékszer-klasszikus ékszer témakörben. Beszélgess, nézegess ékszereket, eszegess velük!

Lounge növényekkel a Pilea Projekt előtt

Növények, olvasnivalók, limonádé, halk zene az üzlet előtt

Fotó: Facebook

Június 2. péntek

16:00 – 19:00 Zsibvásár és cserebere a Rákóczi téri Vásárcsarnokban

Szeretettel várunk a Rákóczi téri Vásárcsarnokban, hozhatsz bármit, amit szeretnél eladni, elcserélni.

17:00 VIII P - Déri Miklós kiállításának megnyitója a Rákóczi téren

A kiállítást megnyitja Németh Gábor író, forgatókönyv író, szerkesztő

18:00 Vass Lajos Szimfonikus Zenekar koncertje

19:00 Rákóczi téri Vásárcsarnok: Háromezer számozott darab – filmvetítés

Június 3. szombat

10:00 – 18:00 Zsibvásár és cserebere a Rákóczi téri Vásárcsarnokban

10:00 – 12:00 Szép nyári nap - aszfalt rajzverseny a Rákóczi téren

Négyfős csapatokat (baráti társaságokat, családokat) várunk a rajzoláshoz. Krétát, helyet biztosítunk.

10:00 Sárkányépítés és eregetés a Rákóczi téren

A hírekben még nem volt, de hamarosan mosolygós papírsárkányok lepik el a Rákószi tér fölötti eget. Persze ehhez te is kellesz – sárkánykészítő workshopra invitálunk. Az eszközöket és a profi segítséget mi adjuk, és ha elkészült, nyomban meg is reptetheted a sárkányodat.

11:00 Motorcsónakok a Rákóczi tér melletti tavon

Egy délután erejéig ismét felzúgnak a motorcsónakok a Rákóczi téri metrómegálló taván. Nem is olyan egyszerű a szlalomozás – gyere, és próbáld ki magad! A versenypályát és a motorcsónakokat mi adjuk. Mindenki, aki teljesíti a pályát, tombolaszelvényt kap, amivel ajándékot nyerhet.

10:00 – 14:00 Tollaslabdázás a Rákóczi téren. Gyere ki, tollaslabdázz velünk!

Professzionális ütőket, labdát, edzőket biztosítunk.

10:00 – 18:00 Cigánymese olvasás és foglalkozás

Az Uccu Alapítvány segítségével betekintést nyerhetsz a cigány népmesék világába roma fiatalok moderálásban

14:00 – 15:30 Kivilágított éjszakák – vezetett séta

A főváros vásárcsarnokai közül egyedül a Rákóczi téren álló szolgál „mesés kapuként”, ezen áthaladva a sétatartóval együtt lehetőséget kapnak arra, hogy betekinthessenek az egykori betyárok és útonállók leszármazottainak világába. Józsefvárosi gengszterek, hamiskártyások, betörők és stricik szegélyezik útjainkat, amelynek során a kiszolgáltatott prostituáltak, zöldséges vállalkozók és egyéb vendéglátósok máig élő emlékével lerajzolhatóak a bűnözők titkosnak vélt mindennapi rutinja.

A sétán maximum 20 fő vehet részt.

16:00 – 17:30 Babylon Budapest – vezetett séta

A két világháború közötti fővárosunk hasonlított ahhoz a babiloni Berlinhez, ahol bűnözői csoportok és rendőrök is próbálták kikászálódni a háború hatása alól. Az első

világháború után a hadseregben szolgálatot teljesítő katonák és hadi rokkantak számára elsőrangú volt ezeknek a szereknek a megszerzése. Részben a hadi kórházi kezelés

során szoktak hozzá, részben a hadifogoly-táborokban vált fájdalom- illetve izgatószerként közkeletű kikapcsolódási lehetőségnek.

A sétán maximum 20 fő vehet részt.

A rendezvény ingyenes!