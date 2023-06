Családi programok az Eleven Tavaszon - nyárváró fesztivál

"Ismét megELEVENedik a Bartók Béla Boulevard

Június 2. péntek

10:00 - egésznap Kornél Kávézó

Meseautomaták: felolvasás finn mesekönyvekből

10:00 - egésznap Pagony Könyvesbolt

10:00 - egésznap Kiss Áron Magyar Játék Társaság

11:00 – 17:00 Kiss Áron Magyar Játék Társaság

Ismerjük meg Mumint! A világszerte ismert Mumin figurák és a Muminvilág lakóiról szóló bájos, kalandos, békés mesék és történetek ihlették az egész napos workshop témáját. Textilfestés, apró textilfigurák készítése a völgy különböző lakóiról, társasjáték, memory figurákkal. Könyvek, tárgyak, vetített képek, beszélgetés útján ismertetjük meg a betérőket Muminnal és a Mumin fogalom karrierjével. Mindeközben játékos módon ismerkedés az északi növény- és állatvilággal, kvízkérdések formájában kitérünk a finn-ugor nyelvi rokonságra is. A háttérben a „20 éves a Róza baba” című jubileumi kiállítás tekinthető meg.

15:00 - 17:00 Gárdonyi tér

Veszélytelen! Otthon is meg tudod csinálni! - Instant mini rakéta építés és fellövés - Ödön, a fegyvermester Edukatív kézműves program. Kétszer 45 perces csoportos foglalkozás - foglalkozásonként 10-12 gyermek közreműködésével. A részvétel a gyermekek számára ingyenes.

15:30 ArtMasters Kreatív Műhely

Élményfestés - kreatív workshop

ArtMasters élményfestés – Sarki fény

Most nem kell Finnországig repülnöd ahhoz, hogy megcsodáld a sarki fény játékát. Az Eleven

Tavasz rendezvénysorozat keretein belül ingyenesen (regisztráció szükséges) kipróbálhatod élményfestésünket, ahol profi instruktorok segítenek megfesteni a Sarki fény című képünket. A kreatív program során bátran szabadjára engedheted a fantáziádat és személyre szabhatod az alkotásodat! Mi minden eszközt és segítséget biztosítunk számodra, így végig a festésre koncentrálhatsz. A részvétel regisztrációhoz kötött: www.artmasters.hu/events

16:00 Kornél Kávézó - előtt

„Tökéletesen más, másként tökéletes” szervezője az Autistic Art Alapítvány

A „Tökéletesen más, másként tökéletes” program célja, hogy a többségi fiatalokat nevelő családokat közelebb hozza autista társaik világához egy közös rajzprogram által. A rajz tere a Kornél galéria-bolt-kávézó előtti széles járda.

17:00 – 18:00 Pagony Könyvesbolt - Kufli szoba

Tavasztündér / Tündérfátyol Zeneszó interaktív élőzenés mese

Elmúlt idő vállán, elszállt idő tetején, amikor a tó csak tócsa volt, a hegy csak vakondtúrás, akkor született meg Tündérország... tudom, mert jártam ott. Varázslatos hely, ahol lehet játszani táncolni, zenélni, énekelni a tündérekkel! És, ha segítetek megszőni a mese fonalát, akkor Ti is ott találjátok magatokat, ebben a csodás világban, ahol minden zenéből van, minden hangszer, még a levegő is!

A részletes programfüzet itt megtalálható: https://online.fliphtml5.com/uhucw/rvlp/#p=13

