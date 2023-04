Húsvéti móka a MáraiKult falai között

Program:

10.00 Aranyszamár Bábszínház: Erdők könyve

Jegyek: 1500 és 1200 forint között.

2 éves korig ingyenes

10.00-12.00 Húsvéti kézműves foglalkozás

foglalkozásvezető: Szandavári Emese

ingyenes

Wass Albert – Strausz Tünde: Erdők könyve

Az tudtad, hogy a gombák nem csak úgy maguktól teremnek, hanem a Gombacsináló Manó készíti őket? És azt, hogy a virágokban Tündérek laknak? És azon elgondolkodtál-e, hogy vajon a Vaddisznó honnan tudja, hogy az orrával kell túrnia a földet? És azon, hogy a madarak kitől tanultak énekelni? Biztosan eszedbe sem jut, hogy egy Tündér is lehet szomorú, ha elveszít valamit – mondjuk szép kis selyempapucsát? Valószínűleg azon sem töprengtél még, hogy mi történik azzal, aki mérges gombába harap. A Boszorkányra pedig – valld be –gondolni sem mertél eddig! Sok mindent nem tudsz tehát, ami egy erdőben történik. De megtudhatod, ha akarod. És aztán ha újra az erdőbe mész, Te magad is látni fogod hogy minden hajszálra úgy van, ahogy nálunk láttad.

Rendező: Sramó Gábor

Tervező: Matyi Ágota

Zene: Rozs Tamás

Bábkészítő: Bódiné Kövecses Anna

Díszlet: Nagy-Kovács Géza

Jelmez: Széplaki Noémi

Technikai Munkatárs: Tóth Sándor

Szereplők:

Erdő Angyala, Borz: Baranyai Anita

Boszorkány, Cseperke, Vaddisznó, Mókus, Gyöngyvirág Tündér: Érsek-Csanádi Gyöngyi

Rontó Ember, Gyüjtő Ember, Nyuszi, Gombacsináló Manó, Bulámbuk: Czibere Krisztián

Időpont: március 2., 9.15-12.15

Helyszín: Márai Sándor Művelődési Ház