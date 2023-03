Az emberiség zeneszerzője: Bach – Madarász Iván előadása

Ha van név, amely az egész földgolyón ismert és amelyet ebben az ezer módon széttagolt világunkban: vallásosak, hitetlenek, nemes vagy nem nemes zenét kedvelők részéről egységesen hódolat illet, ez Bach. Bár a család sokgenerációs muzsikus dinasztia, nem kell kimondani a keresztnevet, mindenki Johann Sebastianra gondol. Bár Bach német és protestáns, a keresztény, lutheránus szakrális zene legnagyobbja, vagyis elkötelezett alkotó, ő mégis az egyetemes emberiség zeneszerzője.

Fotó: Facebook

Ebben az előadásban Bach zenéje egyetemes voltának egy speciális vonásáról lesz szó. Arról, hogy Bach az operát kivéve korának minden műfajában alkotott, a sok-sok műfajban, a legkülönbözőbb hangszerek használatában egy nagyon is egységes zenei nyelv, zenei gondolkodás nyilvánul meg. Ezt a szinte hangszerek feletti, „abszolút zenei” nyelvet mutatja be az előadás, nemcsak teoretikusan az értelemhez, hanem csellóművész interpretálásában a fülhöz és talán a szívhez is szólóan.

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: március 27., 18.15

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.)