Siker? Pénz? Ezt a csillagjegyet ma az univerzum is támogatja mindenben

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma nem kell csodálkoznia, ha nagyobb siker vár önre, mint ahogyan számított rá, vagy több pénzhez, elismeréshez, bókhoz jut, mint amit eredetileg gondolt. Bárhogyan is lesz, most ne kérdőjelezze meg, hogy mindezt meg is érdemli!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A délelőtt valószínűleg családi kötelezettségekkel kezdődik. Nem lesz mindegyikhez kedve. De ne feledje, hogy a családja szereti, és igényt tart önre! Délutántól magára talál, szuper hangulatot hoz az Oroszlán Hold. Érdemes lenne aktív programot keresni.