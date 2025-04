Új lehetőségeket tárhat fel a Neptunusz, ez vár ma a csillagjegyekre

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Kos jelében járó Neptunusz egész új lehetőségeket villanthat meg ön előtt. Most nagyon higgadtan tud érvelni a Szűz Holdnak köszönhetően, és ezt persze jól tudja használni a munkában, vagy a tervek megvalósításakor. Kapcsolati problémákat is most érdemes átbeszélni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerencsés napja lesz szerdán. Az egyetlen ellensége a saját maximalizmusa lehet, ami különösen akkor jelentkezhet élesen, amikor egy váratlan eseményre, vagy hírre reagálva meg kellene hoznia egy gyors döntést.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy rejtélyt oszt meg önnel valaki, de az is lehet, hogy minderre magától jön rá, összerakva a tényeket, mint egy puzzle elemeit. A nagy kérdés az, hogy kivel osztja meg az információt, vagy megosztja-e egyáltalán – önnek kell döntenie erről.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Volt mostanában pár momentum, ami miatt oka lenne haragudni egyesekre. Mégis, a napi horoszkóp tanácsa szerint ne a sérelmekre, hanem a lehetőségekre fókuszáljon. Ott lesz ön előtt, amit keresel, pont, amikor már nem is számít rá.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha folyton csak halogat megtenni valamit, amire már egy jó ideje készül magában, akkor érdemes felderíteni, mi okozza önben ezt a tanácstalanságot. Nem eléggé felkészült? Fél a kudarctól? Esetleg attól, mit szólnak mások?

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold egész nap a jegyében jár. Felerősíti a képességeit, nagyon objektív, és megláthat olyan összefüggéseket, amik eddig nem voltak tiszták. Figyeljen a belső hangra, és kövesse is a döntéseiben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Rövidesen fontos döntést kell hoznia, de egyelőre a válaszok helyett inkább a kérdések azok, melyek egyre csak szaporodnak önben. Maradjon kitartó! Higgye el, sokkal jobban jár így, mint azok, akiknek kérdéseik sincsenek.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha elkapja a szenvedély, akkor hajlamos arra, hogy hirtelen döntsön és túl rövid időt adjon meg magának a megvalósításra is. Ne essen ebbe a hibába, inkább tervezzen meg mindent alaposan. Szerencsére most minderre ideje és lehetősége is adódik.