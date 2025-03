Oroszlán hold emelkedett fel, fontos változásokat hoz magával

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Önt is túlzásokra teszi hajlamossá a Jupiter, amit most nagyon felerősít az Oroszlán Hold. Görcsösen akar valamit, hajlamos lehet arra, hogy ennek rendeljen alá mindent, még akár a magánéletet is. Ma azonban figyelnie kellene a környezete igényeire, az higgye el, fontosabb!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szuper ötletei lesznek, a kisugárzása is erős, és ezt ön körül mindenki más is nagyon jól érzékeli. Ha most valamibe belekezdene, vagy szeretne valamit elérni, itt az idő, vágjon bele! Készüljön fel egy esetleges meglepetésre is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden szinte bárkit levesz a lábáról, akit csak akar, teljesen lehengerlő lesz! Nagyon jó nap ez a párkapcsolatra, szerelemre, érzések megélésére és kibeszélésére is. Ha még keresi a párját, lehetséges, hogy épp most ismerkedik meg valakivel…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha szeretné elérni, hogy fontos ügyben valaki végre elmondja az álláspontját, akkor a mai nap igazán alkalmas lehet rá, hogy színvallásra késztesse az illetőt. Készítse elő a terepet, és tegye fel a kérdéseket!