Kemény nap vár ránk: szerdán mindenkinek rosszul fognak állni a csillagok

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha hagyja, hogy önre ragadjon a feszültség, és ez ráadásul meg is látszik a viselkedésén, ne lepődjön meg, ha ugyanezt kapja vissza a másik embertől is. Próbálkozzon meg inkább a nyugalommal és a kedvességgel, és igyekezzen ezzel hatni a környezetére is!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma – legyen szó munkáról vagy tanulásról – valahogy minden nehezebben és lassabban fog sikerülni, pedig érzi, hogy haladnia kellene. A legfontosabb, hogy ne hagyja magát sürgetni. Érdemes most kisebb szüneteteket is beiktatnia a munkába.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy valakivel kapcsolatban bizonytalan, mert nem tudja követni, hogy mit miért tesz az illető. Lehet, hogy nem is érdemes törnie magát és érdemes lenne megvárni, hogy kiderüljön, mi okozza ezt nála. Rövidesen kitisztul a kép.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma úgy érezheti, hogy egyesek talán eltúloznak bizonyos problémákat és teljesen feleslegesen nagyítják fel azokat. Igaza van, és nagyon jót tesz magának, ha ön megőrzi az objektivitását.