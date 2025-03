Óvatosan az almával: ezek a káros hatásai, amiket szinte senki sem tud

Hiszen mások mellett tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, valamint még az emésztést is támogatja. Ugyanakkor azzal is érdes tisztában lenni – bármennyire is meglepő –, hogy az almának bizony vannak káros hatásai is. Ezek főleg akkor jelentkezhetnek, ha nem megfelelő forrásból szerettük be, vagy túl sokat fogyasztunk belőle.

Almából is megárt a sok Fotó: unsplash.com

Ezek ugyanis a kellemetlen problémák mellett még veszélyesek is lehetnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy azonnal le kéne mondanunk a fogyasztásáról, de mindenképp érdemes megnézni, honnan szerezzük be, és mennyit fogyasztunk belőle! Mutatjuk is, mik lehetnek az alma káros hatásai!

1. Bevonat a héjon

Ha távoli országból érkezik az alma, akkor ahhoz, hogy sokáig elálljon, gyakran mesterséges viasszal borítják be a külsejét. Mivel szüretelés után lemossák az almát, így a természetes viaszréteg is lekerül róla, amit így pótolnak, hiszen a viaszréteg nélkül hamarabb megfonnyadna a gyümölcs. Általában ez a mesterséges viasz selakk, vagy egy brazil pálma leveléből kinyert karnaubaviasz szokott lenni, melyek hosszú ideig frissen tartják az almát. Szigorú előírások vannak arra, hogy mennyit szabad ebből az almára felvinni, kis mennyiségben nem ártalmas az egészségre – de ha nem megbízható helyről szerezted be az almát, inkább mártsd pár pillanatra forró vízbe, ettől feloldódik a viaszréteg, és egy hideg vizes mosás után teljesen eltűnik. A legjobb, ha almát magyar termelőtől vásárolsz, lehetőleg biokertészetekből.

2. Túl sokat eszel

Érdemes minden nap almát enni, de nem mindegy, mennyit: ajánlások szerint egy egészséges felnőtt számára a napi egy-két alma a javasolt, ennél több, főleg rendszeresen fogyasztva problémákat okozhat. Puffadás, szorulás jelentkezhet a túlságosan sok rost miatt, a természetes cukortartalma miatt a túl sok alma vércukorszint-ingadozást is okozhat. Akinek pedig valamilyen bélproblémája, emésztési betegsége van, és túl sok almát eszik, fájdalmas tüneteket tapasztalhat - írja cikkében a Ripost.