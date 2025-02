Mérleg Hold kelt fel, különleges hatással lesz ránk

2025. február 15.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Mérleg jegyébe lép a Hold már délelőtt, és ott folytatjuk, ahol tegnap, Valentin-napon abbahagytuk, a Mérleg ugyanis a párkapcsolat jegye, így most ez van fókuszban. Sétáljanak egy nagyot a természetben, mert a Mérleg levegő elemű jegy, így szüksége van a szabad levegőre.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton Vénusz uralta jegybe, a Mérlegbe lép a Hold, és kap egy csodás, támogató fényszöget a Plútótól. Most nagyon erős lesz a kisugárzása, bárkit meghódíthat. Ha szingli, érdemes próbálkozni, ismerkedni, mert biztos, hogy jó visszajelzéseket fog kapni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mérleg Hold finom, kedves, gyengéd gesztust jelez az ön számára valaki részéről. Végre érezheti, hogy sokkal többen kedvelik, mint gondolta volna. Legyen hálás! És legyen büszke magára, mert ez annak a jele, hogy ön is sok jót tesz másokkal.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon fogja szeretni a szombati napot. Most semmi és senki nem sürgeti, lehet kényelmes tempóban csinálni a dolgait. Ráadásul a tegnapi romantikus hangulat még ma is kitart. Randira ez a nap is tökéletes!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Mesés szombat elé néz. Váratlanul kaphat meghívást, lehet, hogy nem is egyet, ami kizökkenti, és borítja a terveit – de ezt most cseppet sem fogja bánni. Megteheti, hogy nem minden meghívásra mond igent. Így marad ideje magára, és nem bánt meg senkit azzal, hogy kikosarazza.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton nagyon kedvező bolygóállások hatnak önre, amik önnek is jókedvet hoznak. Ha volt is valamilyen nézeteltérésük, azt most meg tudják beszélni. Bár az zavarhatja, hogy a másik túl sok információt közöl egyszerre, amiből nehéz kihámozni a lényeget – ez a Halak Merkúr hatása.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Mérleg Hold kibillenti az egyensúlyából, és hangulatingadozásai lehetnek. Viszont este kap egy nagyon segítő, támogató fényszöget a Plútótól, ami mutatja, hogy egy nagyon jó élménye lesz, vagy ön lesz nagy hatással valakire.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Halak Merkúr sok beszédet jelez. Ez nem baj, csak most ebben az információ-rengetegben elveszhet a lényeg. Mindent ellenőrizzen le kétszer is, hogy ne maradjon le valami fontos. Az idővel is elúszhat, ha nem figyel.