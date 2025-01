Már eldőlt, ezeknek a csillagjegyeknek fog rosszul indulni a hét

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha nehezére esik egy dologra koncentrálni, az nem a véletlen műve. Sok külső inger érheti hétfőn, és így a figyelme is könnyen elterelődik. Most inkább a kreativitást, mintsem a precizitást igénylő feladatokra koncentráljon.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Most nyugodtan elengedheti egy kicsit az irányítást, mert most nem jó út a görcsösség, inkább vegye lazábbra a dolgot. Ha így tesz, hétfőn is minden könnyedén elrendeződik ön körül. Munkahelyi és magánéleti kérdésben is az idő jelenti a megoldást.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy fontos hír vagy hívás érkezhet be önhöz, ami egészen új, jobb irányt szab az eseményeknek. Adjon utat neki, fogadja be ezt a pozitívumot és igyekezzen minél több emberrel megosztani. Rövidesen újhold lesz a Vízöntőben, ennek is érezheti már előszelét.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A hétfő jól alakul. Valamiben megnyilvánul a szerencse, és egy véletlennek köszönhetően jobban elrendeződik, mint gondolta volna. Ha szingli, ma megismerkedhet egy nagyon ígéretes jelölttel!