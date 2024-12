Most megmutathatod, mennyire tudsz gyorsan számolni! Következő kvízünkben ugyanis mindössze ennyi a feladat – igaz, időre! Tehát elő a stopperrel (a telefonodon lévő is jó, ott találod, ahol az ébresztőt is), és kezdődhet a kihívás! Az első feladatra 30, a másodikra 20, a harmadikra már csak 10 másodperced lesz! Ha egy feladattal hamarabb végeztél, az ott „megmaradt” másodperceidet nem viheted át a következőre! A cél: megtalálni, melyik két szám összege ad ki az első képen 10-et, a másodikon 20-at, a harmadikon pedig 30-at. Aki úgy érzi, hogy túl könnyű lenne a kihívás, felezheti a rendelkezésre álló időt, azonban előre szólunk: így már igazán komoly feladat lesz!

30 másodperces (könnyű) kihívás: melyik két szám összege 10?

Melyik két szám összege 10?

20 másodperces (közepes) kihívás: melyik két szám összege 20?

Melyik két szám összege 20?

10 másodperces (nehéz) kihívás: melyik két szám összege 30?

Melyik két szám összege 30?

A megoldásokért görgess lejjebb!