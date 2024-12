Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Új irány kezd körvonalazódni önben. Az új esztendő ehhez jó alapokat ígér, még ha vasárnap megalapozatlannak tűnik is mindez a részéről. De hamarosan kiderül, koránt sincsen igazuk a szkeptikusoknak… Meg se hallja, amit mondanak!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Holnap lesz újhold, ráadásul az ön jegyében. Ön egyébként is tervezgetős típus vagy, szereti fejben összerakni a lépéseket, amik a célhoz vezetnek. Ma is így lesz, és nagyon konstruktív tanácsokat is kap valakitől.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A mai napra is juthat izgalmas program, a Nyilas Hold legalábbis arra utal, hogy többen is hívhatják, kereshetik. Azért túl ne hajszolja magát, az elmúlt héten folyton csak társaságban pörgött. Ma egy nagy kirándulás lenne az igazán jó ötlet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Holnap újhold lesz, aminek előszelét már ma is érezheti. Nagyon jó beszélgetése lehet valakivel, aki segít fejben összerakni, milyen irányban kellene haladnia az újévben. Szuper tanácsokat kaphat tőle!