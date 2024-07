Napi horoszkóp: féltékenységet, gyanakvást és hatalmi harcokat hoz ma a Skorpió Hold

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Skorpió Hold hozhat féltékenységet és hatalmi harcokat. Ez nem csak a munkahelyre lehet érvényes, hanem bizony a párkapcsolatra is. Viszont a Skorpió Hold nem fél az önelemzéstől, ezért meg is beszélhetik az érzéseiket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden magabiztosságot, nyugalmat áraszt a többiek felé, így ők is nagyon bíznak önben. Bármit, amit most szeretne véghez vinni, békésen tegye meg, mert a többiek most együttműködnek önnel, és amúgysem áll semmi az útjába.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden egy komoly lehetősége adódhat, olyan, melyről talán ön is nehezen hiszi el, hogy lehetséges. Nehogy elmenjen mellette, hiszen meg tudja csinálni. Ne hallgasson azokra, akik szerint nem képes rá.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Skorpióban jár a Hold, ami mély érzéseket jelez, de sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornázni most az energiákat, mert különleges meglátások és erős intuíció is jellemezheti ezt a napot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Skorpió Hold miatt hallgasson elsősorban az ösztöneire, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja az intuíciója, de nagy az esély arra, hogy végül az lesz élete egyik legjobb döntése.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma talán kicsit elmélkedős kedvében lesz és szívesen vonul vissza a világtól. Adjon magának erre elegendő időt, hagyja, hogy megszülessenek a fejében azok az elgondolások, amik aztán előreviszik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma váratlan helyen ütközhet ellenállásba, melynek során kiderülhet, hogy rosszul ítélt meg valakit. Ismerje el, ha tévedett, hiszen emberek vagyunk, mind hibázunk néha. És még abszolút helyrehozható ez a kapcsolat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden az éles elméjével és gyors gondolkodásával képes lesz elérni szinte bármit, amiben nagy segítségére lehet valaki, akivel egy hullámhosszon vannak, és szinte félszavakból megértik egymást. Egy ilyen ember nagy kincs, becsülje is meg!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)