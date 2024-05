Pénz áll a házhoz ma, ezek a csillagjegyek dörzsölhetik a tenyerüket

2024. május 13.

Horoszkóp







Kos (03. 21.–04. 20.)

Hétfőn egy izgalmasnak tűnő felfedezést tehet, ami egészen új irányba tereli az érdeklődését. Keresse meg a legfőbb információt és legyen nyitott, mert hamarosan egy új világ tárul ön elé. Minden nap egy új csoda lehet. Talán még a gondolkodása vagy az élete is megváltozik ettől.







Bika (04. 21.–05. 20.)

Hétfőn elfoghatja a kétség valamivel kapcsolatban, pedig nem kellene! Lehet, hogy nem kap elegendő információt, visszajelzést egy magánüggyel kapcsolatosan, de valószínűleg csak késlekedésről van szó vagy félreértésről.







Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Nagyon is jól teszi, ha ezt az időszakot a kapcsolatépítésre használja fel. Minden ismeretség, amit mostanában köt, előbb-utóbb a hasznára lehet. Ön is legyen bőkezű azokkal, akik támogatják! Ha szeretik, az is önt erősíti.







Rák (06. 22.–07. 22.)

Lehet, hogy hétfőn úgy érzi, hogy a közvetlen környezete egy kissé magára hagyta egy probléma kezelésében, és az ön előtt álló feladatok meghaladják a lehetőségeit. Ha valóban így van, akkor muszáj lesz bevonnia ebbe másokat is.







Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ma délelőtt nem annyira szerencsés híreket kaphat, emiatt kissé feszült lehet. Mielőtt azonban bármit is változtatna a tervein emiatt, igyekezzen minél több információt szerezni a dologgal kapcsolatban. Még az is kiderülhet, hogy közben egészen elsimulnak a gondok...







Szűz (08. 23.–09. 22.)

Itt az ideje annak, hogy a dolgai irányítását a kezébe vegye. Minél inkább így tesz, annál kevesebb meglepetésben lehet része az elkövetkező időkben. Igaz, a változások még önt is meglephetik, de alkalmazkodókészsége maximális.







Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Jó napra számíthat! A jegy szülöttei egyik sikert arathatják a másik után. Az emberek vonzónak találják, mert kedves és nyitott. Most mindenkit elbájol, kenyérre ken, elvarázsol. Éljen a lehetőséggel!







Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Hétfőn izgalmasan alakulnak a munkahelyén a folyamatok. Most ugyanis inkább külső szemlélője lesz a helyzeteknek, de ön is le tudja belőlük vonni a tanulságokat. Olyan oldalát ismeri meg egy-két embernek, ami egészen meglepi.







Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Lehet, hogy ma elakad kissé a munkával. Ha úgy látszik, hogy sehogyan sem sikerül előbbre jutnia vele, akkor inkább hagyja félbe az egészet egy időre. Mire később visszakanyarodik hozzá, már más szemmel is tekint rá, és gyorsabban megtalálja a megoldást is.







Bak (12. 22.–01. 20.)

Hétfőn ha ellenállásba ütközik, vagy ha valaki nem hajlandó elfogadni a véleményét egy kérdésben, akkor hagyja a dolgot annyiban. Nem érdemes veszekedni valakivel, aki ennyire nem hajlandó a belátásra.







Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Hétfőn felértékelődhet a szemében néhány dolog, aminek eddig nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. Lehetséges, hogy most megmutatkozik néhány ötletéről, hogy tényleg megvalósítható, és még pénzt is hozhat a konyhára.







Halak (02. 19.–03. 20.)

Hétfőn éles szemmel és még inkább kiélesített hallással kell járnia-kelnie, hogy el tudja különíteni egymástól a valódi és a hamis dolgokat. Szüksége is lehet erre, mert valaki nem biztos, hogy tiszta szándékkal közeledik most önhöz.