Ne izguljanak ezek a csillagjegyek, ma rátalálnak a megfelelő útra

2024. május 19.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars kedvezőtlen fényszöge a vita esélyét jelzi vasárnapra. Pedig amúgy szép napja lehetne… Ne „robbanjon” apróságok miatt! Bármennyire is közléskényszere lenne valaki viselkedését látva,jobb, ha most szó nélkül hagyja.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold ma már egész nap a Mérleg jegyében van, és különösen fogékonnyá teszi mindarra, ami szép, kellemes, örömteli. Jól teszi, ha ma sokat van a szabadban, ha pedig valamilyen kulturális programra is lehetősége nyílik, azt különösen fogja élvezni.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Lehetnek ma váratlan események, amik próbára teszik a türelmét. Pedig jobb, ha ma kikerüli ezeket a csapdahelyzeteket, mert ha kitör a veszekedés, abból elég hamar sértődés lesz. Most senki sem enged szívesen az igazából.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A legfontosabb, hogy ma ne akarja elsőre megítélni a helyzeteket. Legyen meg önben a kétely, hogy nem lát mindent. Különösen akkor legyen óvatos, ha valaki láthatóan nagyon szeretné meggyőzni valamiről. Mérlegelje alaposan az érveket!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vannak, akikkel kapcsolatban úgy érzi, van némi bepótolni valójuk. Ma lehetősége nyílik, hogy lépéseket tegyen ez irányban. Igyekezzen megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne essen!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Jó hangulatban van, jó kedvvel ébred, de aztán valaki egy megjegyzésétől kellemetlenül érzi magát. Legyen tisztában vele, hogy ez valóban igazságtalan kritika, ami nem önről szól, hanem arról, aki mondta!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold a Mérleg jegyében jár, és nagyon szép napot jelez önnek. Egyébként is nagyon ügyesen menedzseli a kapcsolatait, de most még inkább vonzódnak önhöz az emberek, és szívesen vannak a társaságában. Azért ne hagyja, hogy túlzásba essenek: önnek is kell énidő!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Lehet, hogy szituációban önzőnek tűnik valaki szemében, de vannak olyan helyzetek, amikor így is nemet kell mondani. Most ugyanis a saját igényeivel és érdekeivel kell törődnie, ez az egészséges hozzáállás.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnapra erős energiákat jeleznek a bolygók. Könnyen feldühödik, könnyen lelkesedik, de hamarabb el is érzékenyül, és ez bizony fárasztó lehet nemcsak a környezetének, hanem saját magának is. Amennyire tudja, mérsékelje ezeket a hullámhegyeket és völgyeket.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap egy esemény miatt picit át kell értékelnie a dolgokat. Jó lenne, ha tudna időt szakítani egy kis elmélkedésre, hogy kiderítse, mi az, ami akadályozza, ami miatt nem úgy halad egy területen az életében, ahogy elvárja. Rá fogsz találni a válaszokra!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nagyon érdekes beszélgetéseket, eszmecseréket folytathat, vagy lát egy olyan filmet, olvas egy olyan cikket, ami alaposan elgondolkodtatja. Izgalmas összefüggésekre láthat rá! Önnek szüksége is van a szellemi táplálékra.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Mérleg Hold segít elsimítani bizonyos feszültségeket. Jó alkalom lehet például a mai nap arra, hogy megtegye azt a bizonyos első lépést valakivel a vitás dolgok rendezésére. Vegye fel az illetővel a kapcsolatot, kezdeményezzen!