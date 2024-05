A Vénusz ma az Ikrek jegyébe lép, ilyen hatással lesz ez rád

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz ma az Ikrek jegyébe lép, ami egy nagyon könnyed energia. Most nagyon fontos, hogy a másikhoz szellemi szinten is tudjon kapcsolódni, mert ennek hiányában könnyen elveszti az érdeklődését.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az uralkodó bolygója, a Vénusz ma az Ikrek jegyébe lép, önre ez hatványozott erővel hat. Egyrészt minden eddiginél fontosabbak lesznek a jó beszélgetések a párkapcsolatban, másrészt, ha szingli, most bizony párhuzamosan is futhatnak ismerkedések, flörtök az életében.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Nap már hétfő óta a jegyében jár, és most belép ide a Vénusz is, ami a következő hetekre bearanyozza a napjait. Most picit szerethetőbbnek és szerencsésebbnek érzi magát, mint egyébként - a Vénusz ugyanis a kis szerencse bolygója is! Ha mindez nem lenne elég, vasárnap a Nagy szerencse planétája csatlakozik ehhez a két bolygóhoz...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A csütörtöki bolygóállások könnyedebbé teszik a légkört, a munkahelyén is. Az viszont lehetséges, hogy picit összekuszálódnak a szálak a szerelmi életében, mert most bizony feltűnhet egy harmadik, aki bepróbálkozik önnél.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ez ma egy kivételes nap lesz. Tízmilliószoros nap, Nyilas telihold, és ma lép a Vénusz az Ikrek jegyébe. Néhány dolog igazán jól alakul az életében. Például hatékonyan használhatja a meggyőző erejét a munka, vagy a magánélet során, és a szerencse is ön mellé pártol valamiben.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön egy fontos információt kap, amely miatt egy dilemma lehet a napja fő témája. Vajon mindent folytat úgy, ahogyan eddig, vagy módosítja az irányt? Komoly döntés, amit alaposan meg kell fontolni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön ne csodálkozzon, ha nagyobb siker vár önre, mint ahogyan számított rá, vagy több pénzhez, esetleg dicsőséghez jut, mint amit eredetileg gondolt. Bárhogyan is lesz, most ne kérdőjelezze meg a szerencséjét, ne másokkal törődjön!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Remek energiák hatnak önre is. Érdemes ezt a mai napot felhasználni arra, hogy pozitív gondolkodással, őszinte segítőkészséggel bevonzza a jót az életébe. Ma nagyot léphet előre a hosszú távú terveivel is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma telihold van a Nyilas jegyében, és tízmilliószoros nap is. úgy tud valakin segíteni, talán egy rászorulón, hogy az nem kerül pénzbe, lehet ez néhány kedves, támogató szó is, vagy konkrét fizikai segítség. Egy ilyen gesztust mindig sokszorosan ad vissza az Univerzum és a lelkét is ápolja vele.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön a legfontosabb, hogy higgadtan és pozitív szemléletmóddal reagáljon mindenre. Ma van az év második tízmilliószoros napja, és ilyenkor a gondolatok és cselekedetek ereje visszaszáll ránk.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma van az év második tízmilliószoros napja, amikor hatalmas energiák működnek. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy segítsen annak, akinek tud, és legyen hálás mindazért, amit az univerzumtól kapott. Vegye sorra, mi mindennek örülhet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha valami ön körül nem a kedvére való, ne csak dohogjon magában, hanem próbáljon változtatni is a dolgokon. Javasolj, érveljen, vitázzon, legyen konstruktív. Ma áttörést érhetsz el, és a szavaid eljutnak ahhoz, aki tud segíteni.