Ennek a csillagjegynek ma minden porcikáját átjárja a pozitív energia

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma kezdetét veszi az Ikrek hava. Ez sok impulzust hoz már a mai napra is. Ön egyáltalán nem bánja, ha picit pörgősebb a nap, ma is jól érzi magát nagyobb társaságban. Remélhetőleg összegyűlik a család Pünkösd hétfőjén.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Nap ma kilép a Bika jegyéből, ami miatt érezhet átmenetileg egy kis enerváltságot. Ám ez csak múló rossz érzés, hamar elfújja a szél. Igazán csodásnak ígérkezik a délután, és sokan keresik a társaságát, kérik a tanácsát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Elindul az ön hónapja, és közeleg a születésnapja! Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy olyan terveket merjen megfogalmazni, amiket eddig nem mert. Óriási energiák segítik ebben. Érdemes már ma áttárgyalni ezeket barátokkal, családdal.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold ma még a vidám Mérlegben jár, és nagyon kedvező hatással van önre, jókedvet, szépséget hoz a napba. Most bármibe is kezd, az gördülékenyen és simán megy. Arra viszont figyeljen, hogy ne menjen bele elméleti vitákba.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bármennyire is ügyes más emberek meggyőzésében, nem kell ráerőltetnie semmit a környezetére. Ön meghozott egy döntést és ezt jó nagylelkűen ajánlja mindenkinek, de nyomást nem szabad helyezni rájuk ennek érdekében.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma a Nap a változékony Ikrek jegyébe lép, és kis izgalmat hoz a napba. Ma is lehet valami váratlan, ami ugyanakkor pozitív és vicces is. Egy ismerősről pedig nagyon érdekes híreket hall, amik meg is ragadják a fantáziáját.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pünkösd hétfőn igazán átjárja minden porcikáját a vidámság és a pozitív energia, és ezt arra használhatja fel, amire csak akarja. Például erőt adhat a környezetében valaki számára azzal a kisugárzással, ami most szinte árad önből.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold ma a kedves Mérleg jegyében jár, és segít elsimítani az esetleges feszültségeket. Ha pedig szingli, akkor ma bizony találkozhat valakivel, akivel nagyon egy hullámhosszon vannak. Hát igen, ilyen az, amikor működik a kémia!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma megoszthatja az ismereteit, tapasztalatait valakivel, ami önnek is jó visszacsatolást, megerősítést jelent. Látja ugyanis, hogy mit ön tud, az másnak is milyen jól jöhet. Az másik pedig hálás lesz az információkért.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma komoly segítséget, támogatást kaphat valakitől, vagy ön nyújtja a másiknak ezt, de az biztos, hogy ennek hatására elmélyül a kapcsolata az illetővel. Új barátság is kezdetét veheti Pünkösd hétfőjén.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Előfordulhat, hogy ma valaki próbára teszi a türelmét, sőt azt érzi, hogy mindent elkövet, hogy akadályozza valamiben. Lehet, hogy ez így is van és az illető szándékai nem teljesen jóindulatúak. A legjobb módszer, ha ignorálja és levegőnek nézi!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A leginkább misztikus jegy a Halak, így ön mindig is érezhette, hogy van egy áldásos erő, amely elkíséri az élete során. Ma is jelét tapasztalhatja ennek, ha elég nyitott, és odafigyel a környezetében működő energiákra.