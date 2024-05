Grilleznél az erkélyen? Mindenképpen olvasd el ezeket a szabályokat, mielőtt belekezdenél

1. Ezt tartsuk szem előtt

Ha a társasház erkélyén szeretnénk grillezni, nem mindegy, milyen készüléken tesszük. Gázpalackos grillt és gázzsámolyt tilos használni, de a faszénnel, parázsló fával vagy brikettel működő eszközökön sem ajánlott sütögetni, ezek ugyanis nem üzemeltethetők biztosságosan az erkélyen. Ráadásul, ha megszegjük a szabályokat, bírságra számíthatunk - írja a Fanny magazin.

2. Mit mond a házirend?

Mielőtt grillezni kezünk, célszerű elolvasni a társasház házirendjét is és tájékozódni, hogy nem tiltja-e, hogy az erkélyünkön használjuk az eszközt.

3. Menjünk vele biztosra

Amennyiben a szabályzat engedélyezi az erkélyen történő sütögetést, érdemes elektromos grillsütőt használni. Így a szomszédokat sem zavarjuk a füsttel és a kellemetlen szagokkal.

Fotó: Shutterstock

4. Csatlakoztassuk a hálózatba

Az elektromos grillsütővel a hagyományoshoz hasonló, finom fogásokat készíthetünk, feltéve, hogy a készüléket képesek vagyunk csatlakoztatni a hálózathoz. Ideális, ha van a közelben konnektor, de a hosszabbító is megoldást jelentet. Ha van áram, a sütő rövid időn belül használhatóvá válik.

5. Ügyeljünk a biztonságra

Gondosan válaszuk ki, hogy pontosan hova helyezzük a grillsütőt. Tegyük stabil helyre, ahol nem borulhat fel.

6. Ne hagyjuk magára

Habár az elektromos grill biztonságosabb megoldás, mintha nyílt lángon sütögetnénk, ebben az esetben is be kell tartanunk a biztonsági intézkedéseket. Figyeljünk rá, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül a készüléket. Így elkerülhetjük, hogy egy óvatlan pillanatban felboruljon vagy egyéb okból baleset történjen.

7. Válasszunk megfelelőt!

Ha úgy döntöttünk, hogy szívesen sütögetnénk az erkélyen, az elektromos grillsütő kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy mekkora terület áll a rendelkezésünkre. Olyan méretű készüléket vásároljunk, ami mellett marad elég hely ahhoz is, hogy előkészítsük, majd tálaljuk a fogásokat.

8. Készítsünk egy vázlatot

Segítség lehet, ha a vásárlás előtt lerajzoljuk egy papírra az erkély elrendezését és feltüntetjük a méreteit. Így bármikor ellenőrizhetjük, hogy az adott grillsütő elfér-e a területen.

9. Hány főre számíthatunk?

A grillsütő méretének kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy hány főnek szeretnénk vele fogásokat készíteni. Ha olyat vásárolunk, ami nagy kapacitással rendelkezik, egyszerre több vendég adagját is elkészíthetjük.

10. Bevinnénk a konyhába?

A méret meghatározásánál figyelembe vehetjük, hogy szeretnénk-e beltérben is használni a grillsütőt. Ha a készülék a konyhapulton is kényelmesen elfér, akkor rossz idő esetén sem kell lemondanunk a sütögetés élményéről.

11. Számítanak az adottságok

Ne felejtsük el a kültéri bútorokat úgy elhelyezni, hogy kényelmes legyen a sütögetés. Attól függően, hogy hol tudnánk stabilan beüzemelni az eszközt, válasszuk ki, hogy asztali vagy álló grillt szeretnénk-e beszerezni.

12. Kényelmes és praktikus

Amennyiben nem szeretnénk sokat bajlódni a fogások elkészítésével, választhatunk olyat típusú grillsütőt, ami különféle automatikus programokkal rendelkezik. Ezek segítségével különféle ételeket grillezhetünk anélkül, hogy folyamatosan figyelnünk kellene az elkészítés folyamatát. Természetesen ebben az esetben se hagyjuk felügyelet nélkül az eszközt.

13. Intelligens megoldás

Bizonyos grillsütők olyan funkcióval is rendelkeznek, ami részletesen megmutatja, hogyan készítsük el megfelelően az ételeket. Beállíthatjuk, hogy mennyire szeretnénk átsütni a húst, így mindenki élvezheti az ízlésének megfelelő fogásokat.

14. Mire képes a készülék?

A vásárlás előtt nézzük át alaposan a beszerezni kívánt eszköz tulajdonságait és mérjük fel, mennyire gyorsan sül meg rajta az étel. Arról is tájékozódjunk, hogy milyen bevonatú felülettel rendelkezik, ez az információ ugyanis a takarítás során is hasznunkra válhat. Ha számít a design, a grillsütő kinézete alapján is kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbbet.