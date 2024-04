Meglepő akadályokat görget az élet néhány csillagjegy elé ma

2024. április 18.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap és a Hold trigon fényszöge most jelentősen megkönnyíti a dolgát. Ma semmilyen kibúvója nem lehet arra, ha a napot passzivitásban töltse. Ez a nap egyszerűen arra van, hogy minden energiáját beletegye, legyen az bármilyen cél vagy projekt.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A hátráló Merkúr még április végéig időnként alaposan megkutyulhatja a szálakat. Ma is lehet egy félreértés. Könnyen lehet azonban, hogy ennek az ügynek most nincs jó megoldása, mert mindenki elmondta az álláspontját, amiből egyelőre nem enged. Az idő viszont majd megoldja.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kaphat ma egy hírt, ami mellé érdemes odaállni és támogatni. Ráadásul ez most közvetlen kihatással lehet az ön egyéni életére is. A Hold és a Nap fényszöge most elképesztő pontos intuíciót jelez.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma úgy érzi majd, hogy mázsás súly kerül le a válláról, ha lép egy ügyben, vagy ha értesül egy önt érintő döntésről. Ha pedig lemegy önről egy teher, akkor valahogy minden sokkal hatékonyabban megy.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai nap nagy részében még a jegyében jár a Hold, trigon fényszögben a Nappal. Ez mozgásba hoz ön körül mindent és mindenkit. Élvezi, ha társáságban lehet, most érdemes találkozni a barátokkal is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma átlép a Hold a jegyébe és kedvező fényszögben van a Nappal. Itt az ideje, hogy az elmúlt időszak felkészülése és a tudás, melyet megszerzett, végre kamatozzon is önnek. Használja hát ki a kínálkozó lehetőséget és szerezze meg, ami önnek jár. Most önnek áll a zászló!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szavai különös erővel bírnak ma, így igyekezzen jól megválogatni azokat. Ha jóra használja az erőforrást, mely önből árad, akkor duplán teszi a jót magával és a környezetével is. Ha pedig netán valaki kekeckedni próbálna önnel, az hamar meg fogja bánni!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Nap és a Hold fényszöge igazán szép napot ígér. Most harmóniában vannak az érzései és a gondolatai a lehetőségeivel, és igazán jól sikerül, bármit is tervez a mai napra. Délután szánjon egy kis időt a regenerálódásra, kikapcsolódásra is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha önnek valami mondanivalója van, akkor általában azonnal kikívánkozik önből, és igazán semmi sem szab gátat annak, hogy el is mondja, akinek kell. Ma viszont óvatosabban válassza meg a szavait, mivel azok sok sebet ejthetnek máson.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Önt általában is irritálja, ha mások mondják meg önnek, mit tegyen, de azt különösen nehezen viseli, ha valaki abba szólna bele, hogy mit érezzen, gondoljon. Ma éppen ezzel próbálkozhat meg valaki. Persze ő talán nem is tudja, mennyire lehetetlen vállalkozásba kezdett.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Hold és a Nap fényszöge ma kikristályosítja ön előtt a célkitűzéseket, az útirányt. Így aztán elég nehéz dolga lehet annak, aki vitába szállna önnel, mivel elég határozott és pontosan tudja, mit akar. Ha mégis valaki szembeszállna önnel, nos, annak fel kell kötnie a nadrágját.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Könnyen lehet, hogy ma kiderül, mire megy egy váratlan kihívással szemben. Ma ugyanis talán improvizálnia kell egy kicsit, de ha hozza a formáját, most is remekül veszi majd az akadályokat.