Ma csak a szívére szabad hallgatnia ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap izgalmas, és főként inspiráló beszélgetései lehetnek, csak ne akarja mindenáron meggyőzni a másikat – az most úgysem fog menni. Jobban jár, ha egyszerűen tudatosan figyel arra, hogy nyitottan fogadja a másik véleményét, elvárásait.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Úgy érzi, sok új ajtó nyílt meg ön előtt az elmúlt napokban, de talán tanácstalan is, hogyan is élhetne a legjobban a kínálkozó lehetőségekkel. Tájékozódjon és kérjen tanácsot – ez a kulcs a jelenlegi helyzethez.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap egy kapcsolatban eljuthat a bizalom egy új szintjére, és olyan információkat oszthat meg a másikkal, amelyeket eddig, ha nem is tudatosan, de mégiscsak elrejtett előle. Nincs oka a szégyenkezésre, és meg is könnyebbül majd attól, hogy megosztotta az érzéseit.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma már a Rák jegyében látható a Hold, ez a közös családi időtöltés ideje. A nagy vasárnapi ebéd most különösen jó hangulatúra sikeredik, és most tényleg nagyon harmonikusan tud kapcsolódni másokhoz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap a megérzései vezessék valakivel kapcsolatban, aki mézesmázosan, de valószínűleg nem őszinte jószándékkal közeledik önhöz. Ne csak a felszínt figyelje, próbálja meglátni az álarc mögött a valódi célt is. Ha így tesz, nem érheti meglepetés az illetővel kapcsolatban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne törődjön semmilyen fenntartásokkal és csakis a szívére hallgasson most vasárnap. Ha valakivel megosztana valamit, vagy kezdeményezne egy közös programot, akkor ma tegye ezt meg. Felejtsen el minden szégyenlősséget és egyszerűen mondja el, mit szeretne, mit érez.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap egy családtaggal, vagy baráttal történő beszélgetése során új ötletek fogalmazódhatnak meg, ami azt is eredményezheti, hogy végül valami érdekes dologba foghat bele a közeljövőben. Gondolkodjon, készítsen terveket, vágjon bele! Most minden átalakul körülöttünk, változzon ön is!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap a Hold a Rákban jár, és emiatt szinte minden emberi kapcsolata zökkenőmentesen alakul. Kiegyensúlyozott a hangulat, és így terítékre kerülhetnek kissé mélyebb kérdések is a környezetében. Ha tisztázni szeretne valakivel valamit, ma elérheti a célját.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ne hagyja, hogy ma valaki mástól származó negatív gondolatok átvegyék a hatalmat ön felett, és meghatározzák a közérzetét. Az ön lelkében alapvetően a békének és egyensúlynak van helye. Nem szabad hagynia, hogy ezt egy energiavámpír megzavarja.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hajlamos vagy rá, hogy mindenben a tökéletesre törekedjen, de el kellene fogadnia, hogy ez nem mindig jön össze. Sem az emberek, sem a körülmények nem elég tökéletesek ahhoz, hogy mindig teljesen a helyén legyen minden. Ma elégedjen meg azzal, ha valamit „csak” szuperül sikerül.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy mostanában valami olyasmire készül, amely komoly lelki energiát követel öntől, így érdemes feltöltenie a szellemi-érzelmi raktárait, mielőtt belevág. Igyekezzen hát feltöltődni most olyan emberek társaságában, akik közel állnak önhöz.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vasárnap valakivel nehezen indul a beszélgetés, mivel az illető lehangolt, vagy gondokkal teli. Ne adja fel elsőre! Próbálkozzon többször, legyen kreatív és meglátja, egy idő után ki tudja csalogatni a csigát a házából.