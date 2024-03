Kiderült: ennek a csillagjegynek az élete mérföldkőhöz érkezik a mai napon

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma lehet, hogy elnézést kellene kérnie valakitől egy régebbi meggondolatlan tettéért, vagy mondatáért. A másik félnek szüksége van erre, hogy napirendre tudjon térni az ügy felett és önnek is jót fog tenni a megbékélés.

Fotó: Miha Creative

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn az élete egy fontos területén mérföldkőhöz érkezhet és világossá válhat, hogy a munkája, vagy egyéb tevékenysége milyen erős hatással van másokra. Mindez pedig arra ösztönözheti, hogy megragadja a lehetőségeket, melyek már most ott sorakoznak ön előtt.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma talán még saját magát is meglepi, amikor valakivel kapcsolatban erőteljes érzelmek uralkodnak el önön. Az a szenvedély, amely most felerősödik önben, valószínűleg nem viszonzás nélküli, így most már csak azt kell megfontolni, mi legyen a következő lépés.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn egy téves információ, vagy félreértés okozhat némi kommunikációs zavart a környezetében és előfordulhat az is, hogy ez eléggé komoly veszekedéssé durvul. Ha azt látja, hogy növekszik a feszültség, igyekezzen mielőbb eltávolodni a csatamezőtől.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy egészen furcsa pletyka juthat el önhöz, és bár hihetően hangzik, azért joggal motoszkálhat önben a kétely, hogy talán a hír mégsem teljesen igaz. Lehet, hogy az első megérzése jól működik, és valóban csak egy híresztelés.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Általában nyugodtan reagál még a legváratlanabb eseményekre is, de ma elképzelhető, hogy még ön is elveszíti a fejét egy váratlan szituációban. Ha így is lesz, arra mindenképpen vigyázzon, nehogy elhamarkodottan ítéljen és ezt még hangosan jelezze is a környezetének.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Legyen ma az ön előtt álló pohár félig tele! Igyekezzen a világból azt befogadni, ami pozitív és figyelmen kívül hagyni mindazt, ami negatívan befolyásolná a hangulatát. Sokat tesz ezzel a nyugalmáért.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Talán már eldöntött valamit, de még habozik megtenni az első lépést. Egy jelre, vagy egy utolsó ajánlatra, hírre vár, ami megerősíti abban, hogy jó irányba készül elindulni? Ma megkaphatja, amit akar.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma kapcsolatba kerülhet valakivel, akinek a gondolkodása, világlátása gyökeresen eltér az önétől. A kérdés az, hogyan kezelje ezt a helyzetet, hiszen talán olyan megközelítéseket hall a világról, amikre nem számít.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn szinte futótűzként terjedhet a környezetében egy hír, amely komoly izgalmat és találgatásokat hozhat. Azért nem biztos, hogy minden egészen úgy van, ahogy beszélik, szóval csak óvatosan a reakciókkal!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma könnyen lehet, hogy kissé bonyolultan alakul a napja, mivel egy sor nem tervezett dolog történhet önnel. Találkozhat ismerősökkel, akikkel muszáj beszélnie, történhet némi késés és talán még egy üzemzavar is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma végre egy kicsit összerendeződhetnek ön körül a dolgok és olyasmi is a helyére kerülhet, amelyről már kezdett lemondani. Használja ki a mai napot, élvezze, hogy ennyi oka van az elégedettségre, és ossza meg az örömét másokkal is.