Izgalmas híreket kapnak ma ezek a csillagjegyek

2024. március 23.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars a Halak jegyébe lép szombaton, ami önt visszaveti, hátráltatja - de ha pozitívan nézi, akkor rájön, hogy mindez még egy esélyt ad a megfontolásra! Az viszont meglehetősen felbosszanthatja, hogy mások milyen sokat hezitálnak. Hát próbáljon meg egy kicsit türelmesebb lenni, mert ez még jó ideig így lesz.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton igyekezzen figyelmen kívül hagyni az ön körül fortyogó indulatokat. Összpontosítson a saját életére és ne kösse le az energiáit egy olyan emberrel való veszekedésre, akit amúgy sem tudna soha meggyőzni a véleményéről.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars jegyet vált, a Halakba lép, és ettől olyan parttalanok most a viták. A legjobban akkor jár, ha ma egyáltalán nem vesz részt olyan beszélgetésben, amely kényes témákról szól. Sokkal jobban fogja érezni magát, ha kimarad ezekből és nem ad helyet a negatív energiáknak.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton a Mars a Halakba lép, és ez segít lelassulni, kikapcsolódni, elengedni. Ma akkor jár a legjobban, ha kikapcsolódik a jó levegőn, és aktív pihenést választ. Jó érzések ébrednek önben, ha a természetben van.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagy megkönnyebbülést hoz önnek a szombat. Kioldódnak, feloldódnak hatások, amik eddig frusztrálták. Ma ha lehet, válassza az édes semmittevést. Mikor volt ilyen utoljára? Az is ide tartozik, mikor tényleg nem akar/kell alkalmazkodnia senkihez.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton tele lehet energiával, de közben felfokozott, izgatott hangulatban is lehet, így érdemes levezetnie úgy az önben keletkező feszültséget, hogy azzal ne okozzon problémát az emberi kapcsolataiban. A legjobb pedig erre a sport.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma valószínűleg elveszti a türelmét, amit önnél egészen nehéz elérni. De egy ismerőssel, vagy rokonnal folytatott beszélgetés során ugyanazok a panelek következnek egymás után, mint eddig mindig, és ez idegesíti. Hát van aki soha nem változik...







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mivel önnek nagyon erős a kisugárzása, sokan felnéznek önre, még ha nem is mondják. Gyakran fordulnak önhöz tanácsért is. Ma is így történhet, de ezúttal legyen nagyon óvatos. Hallgassa meg az illetőt, de ne mondja meg neki, mit tegyen.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton talán még gyorsabban vág az esze, mint egyébként, megérti a rejtett összefüggéseket és szinte belelát az emberekbe. Nem biztos azonban, hogy minderről beszélnie is kell azokkal, akiket érint. Nem mindenki örül annak ugyanis, ha szembesítik őket a valósággal.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton egy kapott információ, vagy egy hír alaposan megmozgathatja a fantáziáját és talán arra veszi rá, hogy beleássa magát egy érdekes témába, vagy kipróbáljon valami új dolgot. Ráadásul, mivel ön kifejezetten szereti a kihívásokat, egy kis kockázat sem szegi a kedvét.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton izgalmas emberekkel léphet kapcsolatba és ismerkedhet meg, és mindez adhat önnek inspirációt, vagy akár új terveket. Ráadásul ezt az energiát, amely most érte önt, felhasználhatja arra is, hogy az élete egy területén pozitív változást érjen el.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha az a terve, hogy új irányt szab az életének, akkor most legyen nagyon figyelmes, ugyanis annyi változás, átalakulás zajlik ön körül, hogy ennél az időszaknál alkalmasabbat erre nem is kereshetne. Sorra nyílnak a lehetőségek. Figyeljen a jelekre!