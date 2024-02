Kiderült: Ennek a csillagjegynek ma kivételesen jó napja lesz

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn az lenne a nagyon fontos, hogy ne ragadjon le minden apró részletnél egy ügyben. Ne csak a kisebb folyamatokra ügyeljen, próbálja nézni a nagy képet is, és a mélyebb összefüggéseket. Néha egy-egy apró dologban áldozatot kell hozni a végső siker érdekében.

Fotó: Pixabay

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn lehetnek kommunikációs nehézségek, néha olyan érzése lesz, mintha ön és a környezetében lévők nem egy nyelvet beszélnének. Bármit is mond, vagy ír, arra nem jön válasz, vagy ami jön, azzal nem tud mit kezdeni. Valahogy vészelje át ezt a napot!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn legyen óvatos, mert akár kellemetlen helyzetbe is keveredhet, amikor egy hírt, vagy információt talán tévesen értelmez. Legyen ugyanakkor az jó, vagy rossz hír, addig ne tegyen lépéseket, amíg ki nem derült, hogy ez az egész hogy is van valójában.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma lép a Nap a Halakba, ami önnek egy szerencsés periódus kezdetét jelzi, hiszen ön is Víz-elemű jegy. Igazán jól alakulhat ez a nap is, annak ellenére, hogy vontatottan indul. Lesz egy kellemes meglepetés a mai napban.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne kapkodjon! Ha folyton siet, a végén éppen azért fog elkésni, mert a rohanásban elfeledkezik valamiről. Legjobban tenné, ha a napod meditációval kezdené. Az is elég, ha kitárja az ablakot, és a friss levegő mellett végiggondolja a dolgaid.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A hétfői nap megbocsátást, elengedést hoz egy ügyben. Talán a múltban valaki megbántotta, vagy csalódást okozott önnek és a viszonyuk ettől bonyolultabb lett, de most itt az ideje annak, hogy továbblépjen minden értelemben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy kisebb-nagyobb dráma keletkezhet a környezetében, amelyben önnek is aktív szerepet kell vállalnia, akár úgy, hogy valakit megvéd, akár úgy, hogy megpróbálja békíteni a feleket. Bármelyik verzió mellett is döntene, lelkileg valószínűleg megterhelő napja lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn igazán sikeres napja lesz, valaki azonban féltékenységből, vagy irigységből keresztbe próbál tenni önnek, vagy pedig igazságtalan dolgokat terjeszt önről. Ne törődjön vele, azt sem érdemli meg az illető.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Arra figyelmeztetik a csillagok, hogy szombaton véletlenül a tudomására jutnak bizonyos információk, de eszébe ne jusson továbbadni őket! Különösen, ha csak fél füllel, az utcán hallotta, vagy akár kifejezetten önnek is pletykálták, nagyon nagy a torzítás veszélye.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Sok múlik ma azon, hogy mennyire tud túllépni a múltbeli sérelmein. Azt is vegye figyelembe, hogy nem minden bántás személy szerint ön ellen szól. Emelkedjen felül az egón! Lássa egészben, magasabb szempontból a dolgokat!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Jó napra számíthat, amiben nagy része van annak is, hogy nem engedi, hogy bárki beleszóljon a tetteibe. Ezért van az, hogy amit ma elhatároz, azt sikeresen végre is tudja hajtani. A konokság ma gyümölcsöző.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai napon a Halak jegyébe lép a Nap, és ezzel kezdetét veszi a Halak hava, aminek áldásos hatását már ma is érezheti. Nagyon jó lehetőségeket kap, és talán egy régi álma is valóra válik. Igazán megérdemli, régóta, sokat és jól dolgozik azért, hogy megvalósíthasson valamit. Magánéletben is örömteli fordulat várja.