Ez a csillagjegy ma bátran kezdeményezzen: küldjön egyértelmű jeleket!

Napi horoszkóp: 2024. február 3.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma lesz egy Hold–Uránusz szembenállás, ami az összeveszés esélyét igencsak megnöveli. Szó lehet pénzről, féltékenységről, szinte bármi feszültséget szülhet és kipattanhat a vita. Ezt persze megelőzheti, ha nagyon tudatosan elszámol 10-ig, mielőtt visszaszólna.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Van, hogy nem elég csak úgy hagyni, hogy sodorjon az ár. Kezdeményezően, határozottan kell fellépni és egyértelművé tenni a környezetünknek, mit szeretnénk és azt hogyan gondoljuk megvalósítani. Ma önnek is ezt kell tennie, és sikert jeleznek a bolygók.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton magabiztosan és határozottan indítsa el a dolgokat maga körül és élvezze, hogy ettől minden elkezd végre normálisan működni. Most igenis kézben tudja tartani az eseményeket, csak figyeljen oda a részletekre. Ha tisztáznia kell valakivel egy kérdést, a mai nap tökéletes rá.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha van valami elakadás, amit múltbéli probléma okozott, ma könnyedén átvághatja, mint egy gordiuszi csomót. Most, ha elég határozott lesz, egyszer és mindenkorra elrendezheti ezt az ügyet. Viszont gyerekes vitákba ne menjen bele! Teljesen felesleges!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton szigorúan csak olyasmit csináljon, amihez tényleg kedvet és elég erőt is érez. Most tilos belemenni más kedvéért kényszerprogramokba. Elfáradt ezen a héten, ráadásul vita esélyét szimbolizálják a bolygók.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton lehet egy olyan szituáció, ami meghatározza az egész napot, és csak erről tudnak beszélni. Ne küzdjön ellene, hiszen ez most olyasmi, amely minden bizonnyal mindenkire hatással lesz ilyen, vagy olyan mértékben. Gondolkodjon azon is, hogy mit tud tenni azért, hogy a legjobban jöjjön ki ebből a helyzetből.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton egy olyan hír, vagy információ lát napvilágot, melyet többféleképpen is értelmezhet és nem biztos, hogy elsőre el fogja tudni dönteni, hogy milyen álláspontra helyezkedjen vele kapcsolatban. Hamarosan újabb információk árnyalják majd a képet. Szóval csak türelem!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton jobb, ha tudatosítja magában, bizony, nem biztos, hogy igaza van. Ha ingerülten reagál mindenre, az csak olaj a tűzre, mivel a másik sincs épp békés hangulatban. Holnapra kialussza a feszültséget, szóval igazán nincs értelme belemenni ezekbe.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A hangulata ma picit negatívba fordulhat annak ellenére, hogy mindennek talán semmilyen friss, konkrét oka lenne. Nem is biztos azonban, hogy ilyesmit kell most keresnie. Sőt, pozitív események is lehetnek, amiknek inkább holnap tud majd örülni. Ma ugyanis a Hold és az Uránusz kellemetlen fényszöge hat önre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton egy helyzetben, ami talán egy randi, talán egy véletlen találkozás, bátran és kezdeményezően lépjen fel! A másik fél ugyanis talán csak egy egyértelmű jelre vár, hogy bizonyítsa, ön is úgy szeretné a dolgokat önök között, ahogyan ő.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Önnek a magánélet megőrzése mindig a legfontosabb kérdések közé tartozott és ez ma is felmerül, amikor valaki beleütné az orrát a dolgába az élete egy olyan kérdésében, amelyhez aztán igazán semmi köze nincs. Talán ez az a pont, amikor nincs helye engedménynek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A környezetében valakinek az lenne az érdeke, hogy valamitől elvegye a kedvét, vagy olyan helyzetet teremtsen, amelyben azt érzi, hogy nem eléggé alkalmas valamilyen feladatra. Ne hagyja, hogy így manipulálja!