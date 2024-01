Kegyetlenül fárasztó nap lesz a mai ezeknek a csillagjegyeknek

2024. január 16.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Kos jegyében jár már a Hold, ami önnek egész biztosan jó hír. Végre ráléphet a gázpedálra, és zöld lámpát kapnak a tervei. Mindenképp használja ki ezt a néhány napot a nagy tervek megvalósítására.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden lehet, hogy olyan helyzetbe kerül, amiben úgy érzed, valaki megpróbálja elnyomni és önön keresztül lépve a saját érdekei szerint alakítani a dolgokat. Nem kell tétlenül néznie, ha megpróbálják félreállítani, vagy kihasználni. Álljon ki magáért!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nagy valószínűséggel úgy érzi, hogy túlságosan is nagy részt vállal olyan feladatokból, melyeket nem önnek kellene egyedül végeznie. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy bizonyos szóbeli megállapodásokat felfrissítsen...







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy az ön jellemével nehezen egyeztethető össze az az áskálódás, ami nap mint nap folyik ön körül és amelyben mindenki csakis az önző céljait követi. Nem kell beállnia a sorba! Ma fontos leckét, tanulságot tapasztalhat meg.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden egy érzelmi hullámvasúton érezheti magát leginkább. Lesznek jó és rossz hírek ön körül és ön mindkét irányba képes lesz elég jelentősen elmozdulni lelkileg. Igyekezzen tartózkodni attól, hogy mindez kívülről is meglátszódjon önön, mert most könnyebben csúszhat ki a száján olyasmi is, amit később esetleg megbánhat.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden lehet valami a levegőben, ami önt folyamatosan a változás felé tolja. Az, hogy ez az élete mely területén érződik most a legjobban, az attól is függ, mi az, ami éppen foglalkoztatja. Készüljön fel azonban, hogy a környezetében nem mindenki fog maradéktalanul örülni ennek.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elismerésben, dicséretben lehet ma része, aminek következtében szinte szárnyakat kap a lelke. És amilyen érzékeny típus, ettől csak még szívesebben dolgozik, küzd a közös célokért. Ha ezt a főnöke is észreveszi, nem felejti el.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Végre olyasmibe kezdhet, amire már nagyon régóta várt, amiben reménykedett, ami igazán régi nagy álma. Most szedje össze a maradék erejét, és vágjon bele. Kedvező bolygóállások segítik most, csak koncentráljon mindig a tényekre.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma nincs éppen a topon, de nyugalom, más sem… A dolgok ön körül egyre csak jobban alakulnak, de nem biztos, hogy ma éppen ezt fogja érezni. Most ugyanis fáradtság, levertség jellemezheti. Csak szorítsa össze a fogát és bírja ki! Holnap már egy másik napra ébred.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden nagy sikert arathat, de csak ha nem vonul a háttérbe a szokásos módon, hanem megmutatja magát és a teljesítményét. Most a szerelemben is csak akkor lehet boldog, ha nem megadja magát az eseményeknek, hanem kiharcolja mindazt, amire vágyik.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagy lendületet ad önnek a Kos Hold. Váratlan szerencse érheti, szuper meglepetés, főleg, ha nem hagyja magát begubózni teljesen. Most ugyanis erre fokozottan hajlamos! Tegyen ellene, menjen emberek közé!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mostanság tele van tervekkel, ötletekkel, de valahogy egyikbe se kezd bele. Mintha lenne egy raktára, ahol afféle limlomként tárolja azokat a dolgokat, melyeket még eddig nem használt fel. Mi lenne, ha ma elővenne és leporolna valamit ezek közül?