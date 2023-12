Ma csak ennek a csillagjegynek lesz esélye kibékíteni a haragos ismerősöket

2023. december 9.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton igazán nem kényeztetik el a bolygók. Kedvezőtlen bolygószembenállások mutatják, hogy most a kelleténél borúsabban látja a dolgokat. Ami segíthet: mozgás a szabad levegőn, nagy alvás a puha ágyban! Mindkettőt ütemezze be!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A szombati nap nem találja csúcsformában. Semmi gond, otthon, a szerettei között végre egy picit elengedheti magát. Valószínűleg sok volt ez a hét… És még egy nehéz bolygószembenállás is nehezíti a dolgát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma legyen igazán profi, és töltse tényleg pihenéssel az időt! Ez most inkább hosszú táv futás, mint sprint, úgyhogy jól be kell osztani az energiáit, ha helyt akar állni minden fronton. Úgyhogy délután szigorúan pihenjen!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy szituáció, vagy akár csak egy dallamfoszlány, vagy illat, emlékeztetni fogja a gyermekkorára és feltörhet önben a nosztalgia. Igaz, hogy azt az időszakot már soha nem hozza vissza semmi, de arra van esély, hogy ön megteremtse ugyanazt a hangulatot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma azért veszít a lendületéből, de ez nem is csoda! Hatalmas munkamennyiséget tudhat a háta mögött. Érdemes a mai napot tényleg beáldozni az édes semmittevésnek. Igen, akkor is, ha még ezermillió dolga akadna.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma legyen nagyon körültekintő, különösen akkor, ha az érzelmeire szeretne valaki hatni. Könnyen lehet ugyanis, hogy ma a racionalitás biztosít önnek megfelelő védelmet az ellen, hogy valaki kihasználja.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma az útjába kerülhet valaki, akiről már egy ideje nem hallott és ez arra készteti, hogy felidézze a régi emlékeket. Lehet, hogy nemcsak az emlékeket kellene újraidézni, hanem sokkal inkább fel kellene venni újból a kapcsolatot az illetővel.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Van az úgy, hogy a jóból is túl sok, és ma önnek éppen ez lehet a baja. Ha agyonszervezi a napját, vagy túl sokat akar belecsempészni, akkor persze hogy kiégéshez közeli állapot lesz a vége. Legyen mértéktartó a szórakozásban is!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Még mindig arra figyelmeztetik a bolygók, hogy ne essen túlzásokba, és jól ossza be az energiáit! Nagyon is fenyegeti a kimerülés veszélye, mert rosszul méri fel a tartalékait. A Nap és a Mars is a jegyében jár, ezek a mértéktelenséget erősítik fel.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha van olyan része az életének, amivel kapcsolatban fojtogató, fullasztó érzés fogja el, vagy kellemetlen a társaság, akkor itt az ideje, hogy tegyen ez ellen. Keresse meg a válaszokat előbb önmagában, majd változtasson!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Néha igazán jól jön az önre jellemző „Vízöntős” kívülállás. Most is ön lehet az, aki reálisan, indulatoktól mentesen tud szemlélni egy rokoni vagy baráti konfliktust. Higgadt szavaival pedig békét teremthet a békétlenkedők között.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma végre lehetősége lesz arra, hogy valakivel, aki közel áll önhöz, eltöltsön egy kis minőségi időt. Kezelje ezt most különleges alkalomként, mert kivételes lesz az a beszélgetés, amiben most része lesz.