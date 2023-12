Bolygóháromszög áll össze: csodás napja lesz ennek a két csillagjegynek

2023. december 5.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon jól alakul a napja. Egy nagyszerű bolygóháromszög áll össze az égen, ami egészen pénteki tart, és stabilitást, szerencsét, eredményeket jelez. A pénzügyekkel kapcsolatosan lehet változás, de most ez is csak pozitív fejleményekre utal. Pénz állhat a házhoz, vagy nyerhet is akár.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Természetesen akadályok, pillanatnyi nehézségek mindig vannak és lesznek, de az is biztos, hogy ön most ezekből mind győztesen keveredik. ki. A szerencsés bolygóháromszög önnek is megkönnyíti a dolgát, és kedden minden ügyével célt érhet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden próbáljon meg figyelmen kívül kell hagyni minden zavaró tényezőt, és fókuszáljon egyetlen dologra. Van ugyanis ön előtt egy feladat, azt kell megoldania és semmi mással nem kellene foglalkoznia. Néha nehéz ennyire összpontosítani valamire, de ne feledje, ha végzett, akkor ezzel egy fontos dolgot kipipálhat!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden arra van szükség, hogy változtasson a hozzáállásán valakivel szemben. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akar megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtse el hát a múltbéli sérelmeket és a megoldásokra koncentráljon! Ma rátalálhat a jó megoldásra.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A múltunk a jelenünkre is komoly hatással van, de nem szabad engednünk, hogy ez határozza meg a mindennapjainkat. Önnek most elsősorban a jövőjével kell törődnie, mert most nagyszerű lehetőségek adódnak az előrelépésre, a pénzügyei stabilizálására.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma belekezdhet szinte bármibe, remekül alakulnak a dolgai és tökéletesen ki tudja használni a lehetőségeit, így ha hatékonyságról van szó, akkor ön lehet a nap nagy nyertese. Arra viszont ügyelnie kell, hogy van valaki, aki nem biztos, hogy örömmel nézi a sikereit.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma sokat haladhat, de csak akkor ha megmarad a racionalitás talaján, és nem vár önmagától lehetetlent, sem pedig másoktól olyasmit, amit nem tudnak teljesíteni. Most az arany középutat kell megtalálni, de ön ennek mestere!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Megint el van havazva, ki sem lát a munkájából. Ráadásul mintha valaki direkt akarna keresztbe tenni önnek, plusz feladatokat is sóz a nyakába. Nyugodtan mondjon nemet, ha már ez túl sok a jóból.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nem halogathat tovább egy döntést, amit már régóta mérlegel magában. Talán már mások is presszionálják miatta. Vagy az otthonában vált halaszthatatlanná egy javítás, vagy felújítás. Lehet, egyszerre több téren. Legyen túl rajta!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vállaljon kevesebb feladatot, mert annyi keze még önnek sincs, amennyi mindenbe belekezdett az utóbbi időben. Ráadásul ön szereti tökéletesen csinálni a dolgait. Ahhoz pedig idő és ihletettség kell. Haladjon kicsit lassabban!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden józanul és komolyan kell viselkednie, tartalékolni az energiáit, mivel ön előtt áll még egy nagy feladat, melyet muszáj még az ünnepekig elvégezni. Nem lesz könnyű ismét feltűrnie az ingujját, de a felelősségérzete úgysem hagyná nyugodni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Bár önre jellemző, hogy időnként túlvállalja magát, ma szükség lenne rá, hogy nagyon racionális legyen, és mielőtt igent mond egy feladatra, vagy belekezd valamibe, nézzen hát rá a naptárra. Ketyeg az óra és önnek fel kell mérnie, hogy mi fér bele még az idejébe idén.