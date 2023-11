Ingoványos talajon jár ez a 3 csillagjegy, kihasználnak másokat!

Vannak csillagjegyek, amelyek képviselői fogékonyabbak lehetnek arra, hogy kihasználjanak másokat. Persze nem mindenki tesz így közülük sem, de azért nem árt résen lenni!

Te tapasztaltál már ilyesmit a Mérlegektől? Fotó: Pexels

Skorpió

Komolyan gondolja, hogy el kell érnie a céljait, ez azonban akár manipulatív viselkedésben is megnyilvánulhat. Felhasználhatja a tekintélyét vagy a csáberejét, hogy előnyt kovácsoljon valakinek a kedvességéből, sebezhetőségéből vagy naivitásából, ha a saját érdekei ezt kívánják. Hajlamos lehet arra is, hogy kibújjon a felelősség alól!

Ikrek

Jó kommunikációs készségéről ismert, van érzéke hozzá, hogy megingasson másokat és rávegye őket valami olyanra, ami az ő érdekét szolgálja. Hirtelen cselekszik, és ha gyanúba keveredik, ügyesen eltereli a beszélgetést. Ez a képessége hatékonyan megvédi attól, hogy szembenézzen manipulatív cselekedetei következményeivel.

Mérleg

Vágyik a harmóniára és a boldogságra, nem riad vissza attól sem, hogy ennek érdekében kihasználja más hiszékenységét. Utálja a konfliktust és a nehéz beszélgetéseket, ezért a kegyes hazugságok is gyakoriak nála, így akarja eloszlatni a feszültséget. Természetes varázsát és a hízelgés művészetét felhasználva finoman meg tud győzni másokat. Önmagát is becsapja, elhiteti magával ugyanis, hogy mások félrevezetését a jövőben jóváteszi – többnyire ezt az ígéretet azonban nem tartja be.