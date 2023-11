Aranyló napsugár is várta a kóstolókat a Grapoila kertjében

A Szakiskola utcai székhelyű, alapvetően hidegen sajtolt olajokkal és natúr élelmiszergyártással foglalkozó Grapoila nyílt napokon látta vendégül a természetes táplálkozás iránt érdeklődőket saját permakultúrás kertjében, és kínálta meg az innen származó élelmiszernövényekből készült finomságokkal a látogatókat.

Zsolnay Gergely éppen egy Aranyló napsugár tálat készít Fotó: Fodor Erika

A gyógynövényteáktól a Budafoki úton pörkölt zöld filterkávén keresztül a napraforgómagliszt krékeren át a nyers zöldségekig kóstolhattunk a terményekből natúron vagy természetes ízesítéssel.

Zöld vér Fotó: Fodor Erika

Zsolnay Gergely séf jóvoltából háromféle gondosan megkomponált zöldségtál ebédből is választhattunk. A Vörös démon fantázianévre keresztelt étel vélhetően a borókás céklakrémről, a Zöld vér a parajról, az Aranyló napsugár pedig a csicserikrémről kaphatta nevét. Mindenesetre, nem volt könnyű eldönteni, melyiket hagyjuk ki.

Vörös démon a tálon Fotó: Fodor Erika

A Grapoila nyílt napokon a zöldségfermentálásba is belekóstolhattak az érdeklődők. Megtudtuk például, hogy egészen egyszerűen készíthetünk otthon – mindenféle elektromos berendezés nélkül – savanyúságot: mindössze 1 liter víz 3 százalékos sóoldata kell hozzá, a tetszés szerinti nyers zöldségek összevágva, fűszerezve jól egymásra nyomkodva. Ha tele a befőttes üveg, jól lenyomkodjuk, és mehet rá a sóoldatos víz, majd vákuum mentesen lezár, és egy hónapig hideg helyen hagyjuk. Bontás után, hűtőben kell tartani. Persze, az egy hónapot nem kötelező kivárni, csak ajánlott!

Savanyítsunk zöldséget otthon! Fotó: Fodor Erika

Aki lemaradt erről a remek alkalomról, de szívesen megismerkedne a hidegen sajtolt olajok, krémek zamatával, jótékony élettani hatásaikról nem is beszélve, az Budapesten 3 helyen is hozzájuthat ezekhez a 100 százalékban naturális élelmiszerekhez. A dél-budai Szakiskola utca 43. szám alatt, az újbudai Budai Fűszeres Boltban (XI. ker) és kispesti Boldog Földben is hozzájuthat a webshopon keresztül elérhető ínyencségekhez.

Fűszerek és gyógynövények a Grapoila permakultúrás kertből Fotó: Fodor Erika

Grapoila Recept: Kenderkrémes mártogatós

A kenderkrémes mártogatósból nemcsak kóstolót kaptunk, de hazahozhattuk a receptet is, hogy itthon is megcsinálhassuk és megkínálhassuk vele az ismerőseinket. Ez a mellett, hogy nagyon egészséges, őrülten kellemes ízű és bársonyos halmazállapotú is. Nyeli az ember, mint a kacsa a nokedlit. Megosztjuk olvasóinkkal is, hátha…

Kendermagkrém, túró és tejföl Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

200 gr kendermagkrém

450 gr túró vagy krémtúró

330 gr 20%-os tejföl

1 csokor újhagyma

fél csokor, kb 50 gr friss petrezselyem

só, bors ízlés szerint

Kenderkrém mártogatós répűval és napraforgólisztes snackkel Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Vágjuk apróra az újhagymát és a petrezselymet, adjuk hozzá a többi összetevőt, és dolgozzuk össze alaposan, otthoni robotgép vagy botmixer segítségével. Érdemes előző nap elkészíteni, hogy az ízek összeérjenek. Mártogatható zöldségek: répa, zellerszár, kigyóuborka, zöldségchips.