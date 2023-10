Kifizetődő lesz a munkája a Rákoknak

2023. október 22.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap a megérzései vezessék valakivel kapcsolatban, aki mézesmázosan, de valószínűleg nem egyenes szándékkal közeledik önhöz. Ne csak a felszínt figyelje, próbálja meglátni az álarc mögött a valódi célt is. Ha így tesz, nem érheti meglepetés az illetővel kapcsolatban.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap egy közeli ismerőssel, vagy baráttal történő beszélgetése során új ötletek fogalmazódhatnak meg, ami azt is eredményezheti, hogy végül valami érdekes dologba foghat bele a közeljövőben. Gondolkodjon, készítsen terveket, vágjon bele! Most minden átalakul körülöttünk, változzon ön is!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Érdekes helyzetbe kerülhet vasárnap, és sok lehetséges út közül kell kiválasztania azt, amelyikkel a legsimábban jut el egy cél közelébe. Nehéz döntés lesz, de sokat fog segíteni ebben az intuíciója. Most is működni fog ugyanis az a radar a fejében, amely gyakran irányt mutat az élete egy fontos pontján.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha sok energiát fordít valamire, ami fontos önnek, akkor annak az eredménye biztosan meg is fog látszódni. Ma például pont egy ilyen eredmény lehet az, ami bearanyozza a napját. Mindehhez pedig most talán nem is kell több mint egy gesztus, egy kedves szó.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Mindenben a tökélyre törekszik, de el kellene fogadnia, hogy ez nem mindig jön össze. Sem az emberek, sem a körülmények nem elég tökéletesek ahhoz, hogy mindig teljesen a helyén legyen minden. És mindez önre is vonatkozik. Ma elégedjen meg azzal, ha valamit „csak” kiválóan sikerül.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha végre sikerülne leküzdenie azt a téves kényszert, hogy másoknak megfeleljen, akkor sikerül kibontakoztatni azt, amiben ön igazán erős. A várva várt dicséretet is akkor fogja elnyerni, ha mer önmaga lenni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap bizonytalan helyzet alakulhat ki ön körül. Talán furcsa hírt kap, amit nem tud hová tenni, talán nem is hihető teljesen ez az egész. Valószínűleg egy közeli barátját érinti a dolog. Vigasztalja meg, segítsen neki!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma csak a nagy képet nézze és ne az apró részletekkel törődjön, még akkor sem, ha egy kisebb homokszem kerül a gépezetbe, melyet maga körül működtet. Minden rendben van, csak ne hagyja, hogy egy apróság elrontsa a kedvét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap erős inspirációt kaphat valahonnan egy olyan dologgal kapcsolatosan, mely már régóta izgatja a képzeletét. Adjon szabad utat hát az ötleteknek, még azoknak is, melyek nem öntől származnak, vagy amelyek elsőre talán különösnek tűnnek.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az igazán jó ötletek akkor születnek meg a fejünkben, amikor történik velünk valami inspiratív. Találkozunk, vagy beszélgetünk emberekkel, vagy kimozdulunk a megszokott kereteink közül. Ma önnel is megtörténhet nap közben, hogy egyszer csak bevillan egy gondolat, amivel kezdhet valamit.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Gondoljon vissza, akár csak a közelmúltra, és látni fogja, hogy olyan dolgokat is el tudott érni, melyeket azelőtt szinte lehetetlennek tartott. Kezelje megfelelően ezeket a sikereket, legyen büszke és magabiztos. Ma ezzel kapcsolatban lehetnek jó felismerései.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Különleges képességei vannak, gyakran szinte előre látja az eseményeket, vagy egyes emberek reakcióit. Persze ennek az is az oka, hogy eleve jó érzékekkel van felvértezve és emberismereted tapasztalatai, tudása révén szinte átlát az embereken. De ez a tulajdonsága ma különösen jól működik.