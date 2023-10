Ma meglepetésben részesülhetnek ezek a csillagjegyek

2023. október 30.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Újra több munkát, nagyobb odaadást várnak el öntől. De ön is érzi már, hogy a jobb, a más jövő érdekében most hirtelen össze kell kapnia magát. Még egy kicsit tegye oda magát, bármiről is van szó, mert a siker már nincs messze a horoszkóp szerint!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha racionálisan gondolkodik és akár a karrierre, akár a pénzügyeire tekint, azt kell látnod, hogy a lehetőségei megnövekedtek és már nem arról kell döntenie, hogy valamit megtehet-e, hanem arról, hogy melyiket válassza ki a sok variáció közül. Kellemes gond ez...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagy lendületben kezdi a mai napot, de a kezdeti sikerek miatt ne bízza el magát, mert nap közben előfordulhat valami váratlan, ami aztán arra kényszeríti, hogy áttervezzen pár dolgot. Legyen rugalmas és hozza ki a legtöbbet a helyzetből! Végül azt mondja majd, hogy így lett jobb!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőre már enyhülnek a feszültségek, és pozitívan és nyugodtan telik a napja, könnyedén tartja meg a belső egyensúlyát és ebből még azok az emberek sem tudják majd kimozdítani, akiknek amúgy nagy gyakorlatuk van abban, hogy felborzolják az idegeit. Ne feledje: mély levegő, mosoly, és határozottság!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn egy ajándék, vagy meglepetés vár önre, de az is előfordulhat, hogy egy komolyabb elismerést kap a környezetétől. Bármi is történik, az események ma ön körül fognak forogni, ön lehet a középpontban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn igazán jókedvűvé teszi, mikor valaki egy kedves szóval, vagy akár egy ajándékkal kedveskedik önnek, melyet bármilyen apróság is az, meg kell becsülnie. Néha hajlamosak vagyunk arra, hogy bizonyos embereket alulértékeljünk és elsikkadjunk néhány részlet felett velük kapcsolatban.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy az elmúlt napokban a kedvezőtlen bolygószembenállások miatt nyomta valami a lelkét és a hangulata nem volt túlságosan vidám, de ennek ma remélhetően vége szakad. Ma ugyanis egy ajándék, vagy egy váratlan szerencse folytán megnyílhat ön előtt egy ajtó.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn felmerülhetnek új szempontok egy döntése előtt, de az is előfordulhat, hogy egy váratlan esemény, vagy hír azt hozza, hogy elkezdi a dolgokat maga körül egy kissé más szemmel nézni. Gondolkodhat már nagyobb léptékben is!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma észrevehet egy új lehetőséget, vagy eszébe juthat egy új ötlet, amely segítségével a szokásostól eltérő megközelítéssel oldhatna meg egy problémát, vagy végezhetne el egy feladatot. Lehet, hogy mindezzel meglepi a környezeté, de ez önnek nem jelenthet gondot!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha valahol gyakran érzi kényelmetlenül magát, ha fojtogató a légkör, vagy kellemetlen a társaság, akkor itt az ideje, hogy tegyen ez ellen. Keresse meg a válaszokat előbb önmagában, majd változtasson!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vigyázzon, ma megpróbálja valaki becsapni! Azt állítja, hogy jó pénzért megoldja ön helyett egy nagy problémáját és önnek mindez csábító lehetőség lenne, ha elhinné. A helyzet sajnos az, hogy ön maga az, aki meg tudja mindezt tenni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn meghoz egy döntést, hogy valamit többé nem szeretne tovább csinálni, vagy nem szeretné tovább a régi módon csinálni. Talán emiatt most sok a stressz önben, de higgye el, hogy minden jelentéktelen ár ahhoz képest, hogy végre úgy alakulhatnak a dolgai, ahogyan mindig is szerette volna!