Óvatosnak kell lennie ma ennek a csillagjegynek, valaki kihasználhatja

2023. október 29.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Még ma is jól jön az óvatosság! Ha elég figyelmes, könnyen észreveszi, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik önhöz, vagy ki akarja használni. Figyeljen a megérzéseire, a jelekre, melyek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel, vagy a sztorival, melyet előad.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Sok új ötlet merül fel önben, ami szuper, de ha őszinte önmagához, tudnia kell, hogy ezek nem mindegyike lesz megvalósítható. Szelektáljon és csak azokat tartsa meg, amelyekkel érdemes és tud is kezdeni valamit.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy álom, vagy egy gondolat, egy ideje egyre gyakrabban jön elő, merül fel önben. Nem véletlen! Valamit üzenni akarnak önnek az égiek. A megfejtésben sokat segíthet az intuíciója, és egy pakli jóskártya.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A tegnapi telihold és részleges holdfogyatkozás eléggé megviseli. Valószínűleg számolnia kell önmagában hangulati ingadozásokra, feszültségekre és ebből adódóan arra is, hogy mindezt valamilyen módon kezelnie kell, különösen akkor, ha valamelyik szerette közelében tartózkodik.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap valaki a környezetében meglepő dolgot produkálhat és ez önre is hatással lehet. Lehet, hogy mindez arra inspirálja, hogy hasonló módon cselekedjen, de az is lehet, hogy pont az ellenkezőjét váltja ki önből. Akárhogy is lesz, nem marad közönyös!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap megoszt önnel valaki egy információt, vagy egy szuper ötletet, és az első gondolata az lesz, hogy pozitívan álljon hozzá a kérdéshez. Persze felpezsdíti, ha valami újdonsággal kísérletezhet, de csak akkor tegye meg, ha minden kockázattal tisztában van.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma eléggé kényes helyzetbe kerülhet. Valaki zaklatott állapotban keresi fel, talán telefonon, talán személyesen, és azt várja öntől, hogy foglaljon állást egy kérdésben azonnal. Mielőtt azonban letenné a voksát mellette, próbáljon a dolgok mélyére tekinteni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap valami nagyon felkelti az érdeklődését, és kiderülhet, hogy valami sokkal jobban érdekli, mint azt előzőleg gondolta. Talán új információt kapott a dologgal kapcsolatban, vagy csak most mélyedt el benne eléggé.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma úgy érezheti, hogy a gondolatai nagy sebességgel cikáznak ide-oda a feladatok és a megoldandó helyzetek között és közben talán ön sem tudja, hogy mibe fogjon bele. Ha nem készít egy listát, elveszhet a részletekben!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Érdekes élménye lesz vasárnap, talán egy olyan helyen, vagy olyan személy közelében, ahol általában feszültség övezi minden lépését, enyhébb légkör fogadhatja. Most tud egy nagyot fordítani a dolgokon! Kihasználhatná a helyzetet és tisztázhatna néhány kérdést.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Úgy érzi, rövidesen komoly mérföldkőhöz érkezik. Láthatja, hogy nem voltak hiába az elmúlt időszak erőfeszítései és már jelentkeznek az eredmények több dolgot illetően. Még sok munkát kell beletennie, hogy minden olyan legyen, ahogyan eltervezte, de már a mostani állapot is örömöt okoz.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy véletlen folytán találkozhat valakivel, vagy valamivel, így feltárulhat ön előtt egy új lehetőség, amellyel eddig talán nem is számolt. Legyen alapos és cselekedjen átgondoltan, hiszen az, hogy valamit megtehet, még nem biztos, hogy meg is kell tennie!