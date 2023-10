Döcögősen fog indulni a munkahét ezeknek a csillagjegyeknek

2023. október 24.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kicsit döcögősen indul ez a munkahét a hosszú hétvége után. Elképzelhető, hogy ma nem minden alakul úgy, ahogyan azt elképzelte. Mielőtt azonban elöntené a csalódottság érzése, gondolkodjon egy kicsit! Lehet, hogy más módon mégis elérheti a célját!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Mostanában elbizonytalanodott, kissé ingatag lábakon áll az önbizalma, amit az okozhat, hogy úgy érzi, nem becsüli meg eléggé valaki a környezetében. Könnyen lehet azonban, hogy ma olyan helyzet adódik, melyben kiderül, ön nélkül csak nagyon nehezen mennének megfelelően a dolgok. Ez az elégtételnél is többet jelent.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szép és sikeres nap lesz ez a kedd! Érdekes dolgokat tapasztalhat meg, kellemes meglepetésekben lehet része. Valakit ma az útjába sodorhatja az élet, ön pedig rögtön megkedveli az illetőt – lehet, hogy csak munkatárs, de lehet, hogy több annál!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden egy kicsit kedveszegetten vág bele a munkába, úgy érzi, újból kezdődik a verkli, de aztán jön valami, ami nagyon is fellelkesíti. Lehet ez egy jó hír, egy meglepetés, a lényeg, hogy kizökkenti a fásultságából!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Fontos, meghatározó nap lesz ez a kedd. Régi terve válhat valóra ma, vagy az ezt követő napokban. Ha állást keres, találhat egy nagyon jót, pénzügyileg is jó hírt kaphat. Egy barát a háttérből sokat segít.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden a munkában, vagy egy programban be kell ugrania valaki helyett és ez teljesen felboríthatja a terveit. Talán elsőre nem örül ennek az új helyzetnek, de fogja fel a dolgot kalandnak és lásd meg a lehetőséget!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai napja kissé kaotikusan alakul, mert talán egyszerre párhuzamosan túl sok dolgot szeretne megvalósítani. Lehet, hogy változtatnia kellene ezen és csak a fontosabb ügyekre koncentrálni, a többit pedig hátrébb sorolhatná.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden egy tervezett program, randi az utolsó pillanatban megváltozik, vagy egészében el is marad egy váratlan hír, vagy kialakult helyzet miatt. Ne keresse a felelőst és kezelje higgadtan a helyzetet, mivel ez az egész a párjának éppolyan nehéz, mint önnek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma kissé be fog sokallni attól az információáradattól, ami ön felé áramlik. Túl sok hír, túl sok telefon és e-mail érkezik, melyek egy része ráadásul használhatatlan, vagy éppen szemét. Lehet, hogy most van itt az ideje, hogy igazán szűrje a beérkező üzeneteket.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön általában érzelmileg rendkívül stabil, de ma úgy érzi, mintha összeesküdött volna ön ellen a környezete, beleértve az embereket és a tárgyakat is. Bármennyire is irritálja valaki viselkedése, vagy az éppen most elromló telefon, uralkodjon magán. Váratlan segítségre számíthat!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden egy váratlan kiadás okozhat némi zavart az ön körül lévő gépezet működésében. Talán egy váratlan meghibásodás, vagy más probléma fellépése okozhat extra költségeket és csúszásokat a tervezett programban. Ne aggódjon, minden elrendeződik!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Lehetséges, hogy elkezd kételkedni, hogy vajon jó irányba haladnak-e a dolgai. Pedig erre nincs oka, jó úton jár! Legyen viszont türelmesebb: a túl gyors döntéseket megbánhatja a mai napon.