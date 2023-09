Beköszöntött a Szűz újhold: 3 csillagjegyre elképesztő változás vár

A két szabad szemmel is jól látható égitest, a Hold és a Nap kiegyenlíti a pozitív feminin és maszkulin energiákat. A megérzéseink meglepően pontosan jeleznek, sőt utat mutatnak számunkra. A szeptember 15-én beköszöntött Szűz újhold egyértelműen egy új időszak kezdete. Három csillagjegy számára pedig különösen kedvező fordulatot ígér. Te vajon közéjük tartozol?

Bika – Mámorító szerelem a láthatáron

Az egyedülálló Bika számára minden várakozást felülmúló szerelmet kínál a Szűz újholddal elkezdődött új ciklus. A kezdeti szimpátián alapuló friss ismeretség egyre nagyobb lángot táplál a szívedben: minél többet találkoztok és beszélgettek, annál inkább úgy érzed, tökéletes köztetek az összhang. Mintha ráleltél volna a másik feledre…

A párkapcsolatban élő Bika szerelmi élete is új fokozatra kapcsol, több is lesz ez most, mint a korábban átélt fellángolás. A szerelmetek újabb érzelmi mélységei valósággal elvarázsolnak. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a legszebb érzelmek átélése mellett anyagilag is kedvező fordulatot hoz számodra a Szűz újhold időszaka.

Szűz – Ez a te időszakod!

Ki másra is gyakorolhatna nagyobb és kedvezőbb változást a Szűz újhold, ha nem a Szűzre?! Az ember számára önmaga megismerése örök kihívás és tanulás. Ezen a téren pedig most komoly előrelépésre számíthat a Szűz. Az önismeret terén szerzett új és friss felismerések elképesztő erőt adhatnak egy régóta halogatott, nehéz döntés meghozatalában. Új korszak kezdődhet az életedben!

Skorpió – Felpörögnek az események

Az egyhangúság az ellenséged, ám most olyan particunami vár rád, hogy magad is meglepődsz! Események sora vár rád, alig győzöl eleget tenni a sok meghívásnak, ráadásul olyan embereket ismerhetsz meg, akik abszolút feldobják az életedet. Ha eddig magányos voltál, akkor ebben az időszakban bizony Ámor nyila is szíven találhat.

/Forrás: Astronet.hu/