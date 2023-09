Ez a csillagjegy ne vállaljon ma egyszerre túl sokat!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Igazi vezéregyéniség és szereti irányítani a dolgokat, de azért az sem jó, ha a környezete úgy érzi, mindent egyedül akar kormányozni. Engedjen teret ma egy kicsit másoknak is, ezzel nemcsak a hangulat oldódik, de önre is kevesebb teher hárul. Mindenki jól jár így!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne vállaljon ma egyszerre túl sokat! Próbálja úgy beosztani a mai napját, hogy a legfontosabbakkal kezdjen, mert számítania kell valamire, talán egy eseményre vagy egy hírre, ami a figyelmét követeli, és kizökkenti a szokásos napi rutinból.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken az lehet a problémája, ha túl sok egyszerre a lehetőség. Nagy kérdés a bőség zavarában, hogy hová összpontosítsa az energiát, mire koncentráljon erőteljesebben a jövőben. A döntésnél azt is mérlegelje, milyen módon tudja fenntartani az egészséges egyensúlyt az életében.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken mutassa meg egy ügyben, hogy kész kompromisszumot hozni. Különben elhúzódó feszültség keletkezhet ön és egy közeli ismerőse vagy családtagja között. Ne feledje, ugyanazon az oldalon állnak és ezúttal okosabb lenne hagyni érvényesülni a másik akaratát is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy külső körülmény keresztülhúzhatja a számításait, így könnyen lehet, hogy hirtelen kell döntenie, és elfogja a pánik, hogy végül valami esetleg nem úgy jön össze, ahogyan eltervezte. Lehetséges, hogy meg kellene békélnie azzal, hogy a dolgok körülöttünk általában nem tökéletesek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma szánjon végre időt magára. Alaposan kiérdemelte, hogy többet törődjön végre önmagával. Persze nem tud megfeledkezni a környezetéről sem, hiszen sokan számítanak önre, a gondoskodására. Azért 1-2 óra énidőt szakítson ki magának!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken elkerülhetetlen, hogy valaki kiöntse a szívét önnek, pedig talán most nem a legalkalmasabb az idő, hogy mások problémájával törődjön. Mosolyogjon és bólintson, hagyja, hogy az illető elmondja a bánatát, még az is lehet, hogy tud segíteni neki, ami pedig önnek is jó érzés lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valaki nagyon irritálja a viselkedésével, az illető úgy csinál, mintha egymaga létezne az egész univerzumban. Ma figyelmezteti a valóságra, amiért mások is hálásak lesznek önnek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken áttörést érhet el egy beszélgetés vagy vita során. Talán sikerül meggyőznie a másikat valamiről, amiben pedig eddig hajlíthatatlan volt. A környezete érzékeli az önből áradó magabiztosságot, amivel lenyűgözi őket.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken értékes felismerései lesznek. Ráébred arra, hogy ki kell szakadnia abból az élethelyzetből, amelyben nem érzi jól magát. Ön már csak olyan, hogy sokáig csendben tűr, és hajlandó elviselni olyasmit is, amit nem igazán szeret, de önnél is van egy pont, ahonnan már nem akar hátrább lépni!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken viszály, vita csaphat fel a szűk és a tágabb környezetében egyaránt. Ilyenkor könnyen elragadhatják önt is az érzelmei, ami arra készteti, hogy beleálljon a vitába, és olyan viselkedést vegyen fel, ami önre egyébként egyáltalán nem jellemző.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Bármennyire is képes alkalmazkodni mások igényeihez, ma elérhet egy pontra, ahonnan már nem akar engedni, és egy lépést sem vagy hajlandó hátrább lépni. Nem is biztos, hogy kell. Vannak esetek, amikor ki kell állni magunkért, és tudatni kell a környezetünkkel, hogy eddig és nem tovább!