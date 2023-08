Nagy meglepetésben lesz ma része ennek a csillagjegynek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma valaki kitárja ön előtt a lelkét, egy bizalmas, őszinte vallomásban lehet része valakitől és az is elképzelhető, hogy mindez kellemetlenül érinti, mivel úgy érzi, hogy talán nem is minden tartozik önre abból, amit megtud. Pedig inkább örülnie kellene neki, hogy az illető így megtiszteli a bizalmával.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Mindenért, amit eddig elért, keményen megdolgozott, így ha most végre jönnek az eredmények, gyarapodik és egyre előbbre jut, nem kell lelkiismeret-furdalást éreznie. Ne is törődjön azokkal, akik csak irigykedni tudnak.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nemcsak a családtól, barátoktól, hanem egy váratlan személytől is támogatást, bátorítást kaphat, ami talán elegendő önbizalmat ad ahhoz, hogy belekezdjen valamibe, amire már egy ideje nagyon készül. Csak így tovább!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma készüljön fel egy meglepetésre, amely az egész környezetét érinteni fogja és befolyással lehet az elkövetkező időszak programjaira. Talán egy hír vagy egy váratlan bejelentés, ami mindent megváltoztat, és eléggé valószínű, hogy alaposan felkavarja az állóvizet ön körül.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Valaki életébe ma komoly változást hoz. Lehetősége lesz ugyanis arra, hogy valakinek, aki talán egészen közel áll önhöz, elősegítse a sikerét egy olyan területen, amely magasabb jövedelmet hoz neki.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A család, az otthon harmóniájának a megteremtése most nagyon fontos önnek. Mint mindenben, ebben is többet érhet el a pozitív gondolkodással, bizakodással, mintsem görcsösséggel, kapkodással. Az igazi nyugalmat csak békés eszközökkel lehet megteremteni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Merészebb, erősebb, mint amilyen az utóbbi időszakban volt, igazán elemében érzi magát. Ennek köszönheti, hogy hamarosan új fordulatot vesz az élete, sorsának kereke nagy lendülettel indul be.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden lehetősége lesz arra, hogy több lehetőséget is megvizsgáljon, ami a karriert vagy a pénzügyeivel kapcsolatos dolgokat érinti és amely lehet, hogy egy a sorsát is nagyban befolyásoló dolog. Legyen nagyon körültekintő most, mert fontos ponthoz érkezett…

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma elragadhatja a lelkesedés és óriási lendülettel veti bele magát valamibe, ami sikert, pénzt és örömet hozhat az életébe, de közben egy pillanatra sem szabad elveszíteni a józanságát. Van esély ugyanis arra, hogy a kapkodás hibákhoz vezet önnél.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden visszatérhet a múlt egy darabkája, talán egy emlék, egy esemény, vagy egy konkrét személy formájában. Ne feledje, kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni… Ez a mostani helyzet is tartogat jócskán meglepetéseket.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A környezetében váratlanul elromlik a hangulat és látszólag mindezt mindössze egy apróság, vagy félreértés okozza. A valódi ok azonban talán nem ez. Lehet ugyanis, hogy egy régóta szunnyadó problémahalmaz végén ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden valakitől friss inspirációkat kap, ami elindíthat önben egy folyamatot, néhány gondolatot, és ez akár komoly változásokhoz is vezethet az életében. Lehet, hogy új célokat kell kitűznie, vagy új tervek fogalmazódnak meg önben.