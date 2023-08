Kos

III. 21.–IV. 20.

A hét elején talán túlbecsülöd a saját képességeidet, ezért jobb, ha egyelőre kerülöd a részvételt a fontosabb munkahelyi eseményeken. Olyan emberek miatt lehetnek nehézségeid, akikkel még levélben sem szívesen kommunikálsz. Ha teheted, pihenj többet, sétálj, sportolj, kapcsolódj ki. Adj nagyobb szabadságot azoknak, akik tőled függnek, és sokkal vidámabb napjaid jönnek.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Összességében nyugodt, de eseménydús hét vár rád, de azért ne lazulj el teljesen. Ha nem figyelsz, nagy a veszélye annak, hogy valami fontosat kihagysz. A körülötted lévő emberek támogatni fognak. A csillagok azt tanácsolják: ne ülj otthon, hiszen a kanapén fekve nem érsz el semmit. Tisztességes, őszinte választ adj arra a kérdésre, hogy szeretnéd-e folytatni ezt a kapcsolatot.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A héten át kell gondolnod a jövőbeli cselekedeteidet, ugyanis most minden esélyed megvan egy régi álmod valóra váltására, és még csak nem is kell nagy erőfeszítéseket tenned. Az a feladatod, hogy pontosan meghatározd magadnak a céljaidat. Jó szerencse vár rád a magánéletedben és a munkahelyeden is. Szombaton érdemes strandolni, gombászni, egyszóval: kikapcsolódni.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A hét közepén elönt valami furcsa hangulat, ezért érdemes lesz kontrollálni az érzéseidet, és nem bántani másokat. Csütörtökön felejtsd el a kapkodást, mert rossz vége lehet. Sodródj a kalandok forgatagában, keresd meg a régi barátokat, ismerősöket, de az újaknak is örülj, és becsüld meg őket. A választottal szemben most okosabb, ha nem mutatsz túlzott lelkesedést.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Fontos információk érkezhetnek hozzád, de célszerű ezeket ellenőrizni. Változások lehetségesek a magánéletedben. Rájöhetsz, hogy a kedvesed titkol előled valamit. Meginog benne a bizalmad. A hét vége felé bebizonyíthatod, hogy igenis rendelkezel vezetői vénával, ebben támogatnak is a kollégáid. Próbáld meg elterelni a figyelmedet az apró, másodlagos feladatoktól.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A hét elején felzaklathatnak egy nem túl jó hírrel, ami egy randevú lemondása vagy munkahelyváltással kapcsolatos információ lehet. Jobb, ha most nem vitatkozol semmiféle hivatalos helyen, még akkor sem, ha úgy érzed, igazad van. Fejezd be a sürgős ügyeidet. A kedveseddel félreértések sorozata jöhet, úgy tűnik: a szenvedély kissé alábbhagyott. De ez nem ok a háborúra.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Összpontosítsd az erőidet, és sikeres lehetsz. Kevesebb fogadkozás és álmodozás, inkább több konkrét tett kell. Végre találkozhatsz a regényed főhősével, és megváltoztathatod a személyes életedet. Ne kockáztass, és ne fogadj el kétes ajánlatokat. Fejezd be a korábban megkezdett ügyeket, erősítsd meg a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikre támaszkodhatsz.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Szánj rá időt, és a szerencse melléd áll, mert remek időszakot ígérnek a csillagok. Ez a hét sikert hozhat a hivatalos ügyeidben és a szerelemben is, de az egészségedre sem panaszkodhatsz. Itt az ideje az összpontosításnak és a határozott cselekvésnek. Hagyd, hogy a kreatív ötleteid életre keljenek. Fordíts kiemelt figyelmet a családi, otthoni problémák megoldására, ez legyen most a legfontosabb számodra.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Ezen a héten másokat is meglep a kifogyhatatlannak tűnő energiád, illetve az, ahogyan a megérzéseidre hallgatsz egy szinte megoldhatatlan probléma kapcsán, és sikerrel jársz. Kedden és szerdán sok időt töltesz egy megfelelő gondolat keresésével, de sikerrel jársz. A hétvégén a sors megtalálja a módját, hogy meglepjen. Nem vedd a szívedre, amit mások mondanak.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Meglehetősen nehéz lesz elviselned a héten a befejezetlen ügyeid terhét. Sok erőfeszítésre lehet szükséged legalább néhány probléma megoldásához. Ne idegeskedj azonban, ha a hét elején bizonyos akadályokkal kell szembenézned, mert ezek a napok sem telnek el sikerek és jó hírek nélkül. Próbálj meg kigyógyulni az önzőségből, különben azt kockáztatod, hogy elveszítesz egy szeretett embert.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Kapkodás helyett figyelj a fontos dolgokra! Nem ajánlatos mindenért a plafonon lenni és bosszankodni apróságok miatt, és akkor eredményes hetet zárhatsz. Hagyd figyelmen kívül mások kéretlen kritikáit. Zárkózz el a beszélgetéstől, ha kellemetlen emberek kezdeményezik. A hét közepén olyan változások lehetségesek, amelyek a javadra válnak. A hétvégén szánj több időt a gyerekeidre, szükségük van a figyelmedre.

Halak

II. 20.–III. 20.

Most olyan döntéseket kell meghoznod, amelyektől a jövőd függ, éppen ezért bármilyen vonzó is, ne hallgass mások tanácsaira, mivel a helyzeted nem túl egyszerű. Csökkentsd némileg a munka ütemét és mennyiségét. Rövid pihenőkre szükséged van, de próbáld meg elkerülni a felesleges beszélgetéseket. Hagyj több időt saját magaddal, a gondolataiddal.