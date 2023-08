Fontos ügy vár ma a Mérlegekre, ez hatással lehet az életükre

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Van, hogy a jó dolgok mögött nem kell értelmet vagy okot keresni, azok egyszerűen csak megtörténnek velünk. Ma épp ez a helyzet önnel is. Történik önnel valami, ami jobbá teszi az életét és a legjobb, amit tehet, hogy elfogadja és él vele.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vannak napok, amikor úgy érzi, hogy semmi nem tud kizökkenteni abból a lelki békéből, amiben ébredünk. Ma önnel is ez történhet meg, és a legjobb, amit tehet, hogy élvezi ezt a kellemes napot, amíg hagyják. Mert arra számítson, hogy azért lesz, aki kísérletet tesz arra, hogy feldúlja a nyugalmát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken egy közeli ismerős, barát segítséget kér, vagy megértést keres önnél, és a legjobb, amit tehet, hogy a rendelkezésére áll még akkor is, ha most nem éppen a legjobb az időpont erre. Azon kívül, hogy az önzetlensége önt is boldoggá teszi, még fontos felismeréseket is hozhat ez önnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Alaposan kifárasztott ez a hét, ha a munkában töltötte, és pénteken már nagyon nehezére eshet azzal foglalkozni, ami a kötelessége, mert az agya egyszerűen nem akar ráállni a feladataira. Ez azt jelzi, hogy már nagyon itt az ideje a kikapcsolódásnak. Hétvégén szánjon időt a pihenésre!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ahogy mindenki, ön is vágyik egy kis változatosságra, kalandra, de lehet, hogy most egy picit kalandosabban alakul minden, mint szeretné. Az is lehet, hogy egy B-tervet kell hirtelen kieszelnie. Ha így van, tervezzen újra! Nézzen körül ismét, és maradjon meg a realitásoknál.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hiába van péntek, ma rengeteg energiája van. Mindehhez még egy kis merészség is párosulhat, ami arra inspirálja majd, hogy kezdeményezően lépjen fel, elindítson új dolgokat az életben és arra is, hogy megszerezze magának, amit nagyon szeretne.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken bízhat az ösztöneiben és az ítélőképességében. De szüksége is lesz ezekre, mert most van egy ügy, amiben önnek kell megtennie a határozott első lépést. Ez nem könnyű, de képes rá, és ez a legfontosabb.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma alkalma lesz arra, hogy valakivel megossza a gondolatait, véleményét. Lehet az illetővel őszinte, de az már nem teljesen biztos, hogy úgy, ahogy van, finomítás nélkül. Érdemes előbb becsomagolni a mondandóját.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken egy fontos ügyben egymással ellentétes érzések kavaroghatnak önben. Egyrészt hajtaná a dolgokat és haladna előre, másrészt valami önben óvatosságra inti a folytatást illetően. Ha nem teljesen biztos magában, próbáljon időt nyerni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Próbálja úgy szervezni a napot, hogy minél hamarabb végezzen a kötelező munkáival és igyekezzen tartalékolni időt önmagának arra, hogy ha váratlan bonyodalom adódik, azt is kezelni tudja. Most ugyanis lehet ilyen, nem is egy!