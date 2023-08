A szingli Mérleg ma szerelemre találhat

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap valami izgalmas dolog történhet a közelében és nem szeretne kimaradni belőle, de talán a párja, családja, vagy egy önhöz közelálló nem túlságosan lelkesedik az ötletért, hogy közösen részt vegyenek benne. Ha így áll a dolog, menjen el egyedül az eseményre! Nem kell folyton együtt lenni!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma nagyon szenvedélyes és érzelmes, ami azt is jelenti, hogy sokkal intenzívebben éli meg az élményeket, és valószínűleg mindez kívülről is jól látható módon mutatja majd ki. Akit ma szeret, az igencsak jól jár, akit pedig nem, az valószínűleg kénytelen lesz elgondolkozni a hibáin...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap egy hír, vagy pletyka befolyásolhatja a viszonyát valakivel, és ez most hozhat egy feszült helyzetet. Gondolja át, mi vezetett ide és ha kell, vitassa meg a dolgot vele is. Lehet, hogy mindez csak a képzeleted játéka, de aligha van teljesen így.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Váratlan fordulat jöhet. Olyan helyen nyílhat meg ön előtt egy új út, ahol erre egyáltalán nem számít. Mindez pedig érintheti a kapcsolatait, a magánéletét is. Ne feledje azonban, hogy az még, hogy nyílik egy ajtó, még nem jelenti, hogy be is kell lépnie rajta.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap olyan híreket kaphat, ami bearanyozza a napját, a szenvedélye új erőre kaphat és az önbizalma is megnő. Használja ki mindezt arra, hogy szorosabbá fűzze a kapcsolatát egy önnek fontos személlyel.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma különösen szenvedélyesen érezheti magát, ami a másokkal való viszonyában is megnyilvánul. Ma, ami a szívén, az a száján, és ha valaki rosszul bánik önnel, az megemlegeti, amit kap öntől. Aki viszont kedves önnel, a legjobb verzióját kaphatja ajándékul.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma valami új és érdekes történik önnel, ami jelenthet egy izgalmas élményt egy eseményen, de akár azt is, hogy egy találkozás hoz új lendületet az életébe. Ha szingli, akkor ez lehet flört és szerelem is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A vasárnap a pozitív hírekről és a tervezésről szólhat egy régi vággyal kapcsolatosan, amely talán egy utazással, vagy egy vásárlással kapcsolatos. Lehet, hogy most új lehetőség nyílik arra, hogy megvalósítson valamit.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy régi vágya teljesülhet, de vigyázzon, mert közben az örömét valaki igyekszik elrontani azzal, hogy negatív üzenetekkel, megjegyzésekkel bombázza. Ne törődjön vele, hagyja figyelmen kívül, bármit is mond!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma igazán csordultig van a szíve érzésekkel, olyannyira, hogy mindezt nehezen is tudná elrejteni, úgyhogy ne is próbálkozzon. Törődjön inkább azzal, hogy megélje mindezt valakivel. Szervezzen egy hangulatos programot, amit ön és a párja is élvez.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nincs olyan ember, akinek ne lenne kellemetlen, ha ellentmondanak neki és önt ma különösen irritálja, hogy valaki keményen vitába száll önnel. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a vita valójában csak előbbre viszi a dolgokat. Hallgassa meg nyitott szívvel, ésszel az érveit!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vasárnap csodás napja lehet: most még valahogy a nap is fényesebben süt önre. Használja ezt a napot arra, hogy töltődjön vidámsággal, jó érzésekkel, elégedettséggel. Ne is foglalkozzon semmi gonddal, problémával. Ez most a pihenés ideje.