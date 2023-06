Ne hagyd ki: ínycsiklandóan jó ez a vajban sült földialma-szoté!

Kezembe került az Eleink ételei című könyv, amely régi szakácskönyvekből válogatott recepteket tartalmaz. A „különbféle sásák” elkészítésének módjait próbálva – már csak a szavak szintjén is – értelmezni, ráakadtam egy, a mai háziasszony számára is könnyen megérthető és gyorsnak tűnő Pommes de terre sautées, azaz földben termő alma, vagyis burgonyaszoté-receptre.

Ropogós földi alma, azaz újburgonyaszoté – Fotó: Fodor Erika

Meg is tetszett, meg nem is volt köret az előző napi maradékhoz, úgyhogy kipróbáltam. Nagy meglepetésemre, vajban sütve nem ragadt oda a krumpli a serpenyő aljára! A petrezselyem most elmaradt, mert kíváncsiak voltunk, milyen az íze fűszer nélkül.

A vajat lecsepegtetjük – Fotó: Fodor Erika

Szántó András: Eleink ételei: Pommes de terre sautées

„Hámozzuk meg a burgonyát, vágjuk egész vékony szeletekre.

A hevített vajba mehet a burgonyaszelet! – Fotó: Fodor Erika

Tegyünk a serpenyőbe egy jó darab vajat és hagyjuk nyílt tüzön forróvá lenni, tegyük hozzá a burgonyszeleteket, és pirítsuk, míg szép szőke színt kap, szürjük le a vajat, sózzuk meg a burgonyát és tálaljuk egy kis vágott petrezselyemzölddel.”