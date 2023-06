Ne akarjon túl sokat markolni ma a Kos, érje be kevesebbel

2023. június 12.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Tűzzön ki reális célokat önmaga elé! Ön hajlamos a túlzásokra, és néha saját magától is túl sokat követel. Ebbe most beletörhet a bicskája, a kudarcot pedig rosszul viseli, mert rögtön meginog az önbizalma is.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szép és sikeres nap lesz a hétfő! Érdekes dolgokat tapasztalhat meg, kellemes meglepetésekben lehet része. Valakit ma az útjába sodorhat az élet, ön pedig rögtön megkedveli az illetőt. Akár még komoly kapcsolat is lehet a románcból.





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hiába, hogy anyagilag megbecsülik a munkahelyén: ön ezt már kevésnek érzi. Az élet azonban nem csak a munkahelyen zajlik: ha a biztonságát nem akarja feladni, akkor keressen módot a kreativitásának valamilyen hobbiban.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A mai nap nehézségei sem keseríthetik el: a kitartásán, a hitén nagyon sok múlik. Ne hallgasson a rosszindulatú pletykákra! És ha önről szólnak, ne boruljon ki. A pletyka igazából mindig annak árt jobban, aki terjeszti.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Rá kellene ébrednie, hogy nem az ön gondja az egyetlen, és pláne nem a legnagyobb baj a világban. Arra, ami önt bántja, az idő jelentheti a legjobb gyógyírt. Ebben bízzon, és nézzen körül, kinek van több szüksége segítségre.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az egykedvűség a legnagyobb veszély, ami fenyegetheti. Az öröm és a bánat megélése is természetes, és hozzátartozik a lelki egészségéhez. Ha úgy érezné, hogy már semmi nem borítja ki, az nagyobb baj lenne, mintha néha rosszkedvű.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn egy kicsit kedveszegetten vág bele a munkába, de aztán jön valami, ami nagyon is fellelkesíti. Lehet ez egy új kolléga vagy egy jó hír, a lényeg, hogy kizökkenti a fásultságából.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Tele van jókedvvel, igencsak vonzza magához az életet. Szerencsére nagyon nem is kell magát törnie ahhoz, hogy ebből juttasson másoknak is. Az energia csak úgy árad önből. Vonzza is magához az idegeneket. A vonzóakat is.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon jó napra számíthat, meghatározó fejleményekkel. Régi terve válhat valóra ma, vagy az ezt követő napokban. Ha állást keres, találhat egy nagyon jót, pénzügyileg is jó hírt kaphat. Egy barátja a háttérből sokat segít.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön legendásan kötelességtudó és munkamániás. És persze ezt másoktól is elvárná. Most mégis mintha kezdene kicsit másképp gondolkodni. Végre azt is látja, hogy az öröm, a pihenés, az ellazulás fontosabb mindennél.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehetséges, hogy elkezd kételkedni, hogy jó irányba haladnak-e a dolgai. Pedig erre nincs oka, jó úton jár. Legyen viszont türelmesebb: a túl gyors döntéseket nagyon megbánhatja a mai napon.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma a munka egyértelműen háttérbe szorul, szerencsére azonban nincs is sürgős megoldást igénylő feladata. A magánéletében viszont néhány korábbi probléma újra napirendre kerül. Nehezen hoz ma kompromisszumot.